O Liberal chevron right Belém chevron right

Quanto tempo leva para cruzar a nova ponte entre Icoaraci e Outeiro? Veja a estimativa

Ligação estaiada Pastor Firmino Gouveia já está em funcionamento e substitui travessia por balsas

Hannah Franco

A nova ponte estaiada que liga os distritos de Icoaraci e Outeiro, em Belém, foi inaugurada no último sábado (18/10) e já começou a impactar positivamente a mobilidade urbana na Região Metropolitana. Com 507 metros de extensão, a estrutura substitui a travessia fluvial feita por balsas e embarcações, encurtando de forma significativa o tempo de deslocamento.

A Ponte Pastor Firmino Gouveia é mão dupla e conta com ciclofaixa e faixa para pedestres, o que permite a travessia a pé, de bicicleta ou em veículos. A obra também desafoga o fluxo na ponte Enéas Martins, que continua em operação para veículos de carga e deslocamentos industriais.

Quanto tempo leva para atravessar a nova ponte?

A principal mudança percebida pela população é no tempo de travessia. Com a nova ponte, o percurso entre Icoaraci e Outeiro pode ser feito em cerca de 5 minutos, especialmente por motos.

Para veículos de passeio, o tempo estimado é de 10 a 15 minutos, dependendo do horário e das condições de trânsito. O trajeto agora é direto, sem espera e sem custo.

Antes da entrega da estrutura, a travessia era feita por balsas, com tempo total que podia ultrapassar 30 minutos, considerando embarque, desembarque e filas. Já as lanchas rápidas faziam o percurso em 5 minutos, mas com operação limitada por horários.

Como era a travessia antes da ponte?

A travessia entre Icoaraci e Outeiro era feita, até recentemente, por meio de balsas (ferry-boats) e lanchas, com funcionamento contínuo, mas sujeito a filas, espera e tarifa.

As balsas levavam cerca de 10 minutos para cruzar o trecho, mas os atrasos no embarque e no desembarque podiam elevar o tempo total para 30 minutos ou mais. As lanchas ofereciam uma opção mais rápida, porém com capacidade reduzida. Também havia trajetos por navios, com tempo estimado em até 1 hora, ligando o porto da Brasília, em Outeiro, ao Terminal Hidroviário de Belém.

