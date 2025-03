Público marca presença no primeiro dia de Aviva

Neste domingo (02), ocorreu o primeiro dia do Aviva 2025 na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho. Promovido pela Comunidade Cristo Alegria, em Belém, o evento católico já é tradição no Carnaval e reúne anualmente centenas de pessoas para orar, celebrar e louvar. A entrada é gratuita e a programação ocorre até terça-feira (04), das 9h às 20h.

“Eu cresci no Aviva, tenho 26 anos e 24 anos de Aviva Belém, cresci aqui desde o espaço infantil, passando por vários lugares e vendo isso acontecer. É a presença de Deus, a gente acredita muito que Deus vai construindo algo todo ano, cada vez mais, para alcançar mais pessoas e para o trabalho ser mais eficaz. E a gente vai abrindo as portas para que isso aconteça, cada ano a gente dá mais um passo de fé para que Deus possa fazer o resto”, disse João Pedro, membro da comunidade Cristo Alegria, que lidera uma missão em São Paulo e constrói a programação do Aviva Belém.

Com apresentações de dança, teatro, animação, missas, adoração e momentos de louvor conduzidos pelo Ministério de Música Cristo Alegria, a programação deste ano contempla diversos momentos no local. Já o espaço infantil promove atividades para as crianças. Além disso, o local está preparado para acolher toda a família, com praça de alimentação disponível.

“Acredito que a gente tem muitas formas de descanso, e uma delas é em Deus, é com a presença de Deus. A gente acredita e convive com a realidade de que você pode descansar viajando, curtindo o Carnaval ou em qualquer outro lugar, mas a gente traz uma nova opção para aqueles que querem um descanso em Deus. Esses dias são ofertados por nós para que as pessoas encontrem”, explica João Pedro.

Para quem não pode estar presencialmente, o evento será transmitido ao vivo pelo YouTube e Instagram da Comunidade Cristo Alegria.

Programação

Nesta segunda-feira (03), às 9h, o evento irá receber a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Todos os dias ocorre a Santa Missa, e amanhã, ela será às 17h, celebrada por Dom José Francisco Falcão, Bispo Auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil.

“Exalto quem nos acompanha, em prece demos graças a Deus porque Ele é bom, faz, fez e fará sempre maravilhas em nós, como fez com a Sua Santíssima Mãe”, disse Dom José Francisco Falcão, em visita ao primeiro dia do Aviva.

Clara Teles foi com o namorado e amigos para o Aviva. (Igor Mota)

A enfermeira Clara Teles conheceu a Comunidade Cristo Alegria após o convite de uma amiga, e este ano foi ao Aviva aproveitar esse momento com Deus no Carnaval: “Fui me envolvendo cada vez mais com a comunidade e tive uma experiência incrível com Deus. De tantos Carnavais, este ano a gente veio pela primeira vez eu, meus amigos e meu namorado. Resolvemos ter essa experiência de um Carnaval diferente, mais tranquilo, com novas possibilidades. A gente está gostando muito.”

A programação completa do Aviva pode ser consultada no @avivabelem no Instagram.