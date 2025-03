Aviva 2025 começa neste domingo (2) no Mangueirinho e promete dias de fé e alegria

Este domingo (2) é o primeiro dia do Aviva 2025, tradicional evento católico de Carnaval promovido pela Comunidade Cristo Alegria, em Belém. Pela primeira vez, a programação acontece na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, reunindo fiéis para momentos de oração, louvor e celebrações. A entrada é gratuita e as atividades seguem até terça-feira (4), sempre das 9h às 20h.

O encontro já se consolidou como uma alternativa para quem deseja viver o Carnaval de forma diferente, em um ambiente de espiritualidade e comunhão. O Diácono Emanuel Duarte, fundador da Comunidade Cristo Alegria e capelão do Corpo de Bombeiros, explica que a escolha do novo espaço trará uma experiência ainda mais especial. “O novo local dará uma visualização diferente ao evento, proporcionando uma ambientação especial para oração, adoração, celebrações e música”, afirma.

A programação inclui apresentações de dança, teatro, animação, missas, adoração e momentos de louvor conduzidos pelo Ministério de Música Cristo Alegria. Além disso, há espaço infantil para crianças e uma praça de alimentação, garantindo estrutura para toda a família. Para quem não puder comparecer presencialmente, o evento será transmitido ao vivo pelo YouTube e Instagram da Comunidade Cristo Alegria.

Uma experiência de fé e tradição

O Aviva tem como característica o protagonismo dos próprios membros da comunidade, que conduzem todas as pregações e orações. “Nunca trabalhamos com atrações de fora. Sempre são nossos integrantes que pregam e conduzem as orações. Os únicos convidados externos são os celebrantes das missas”, explica o diácono. Entre os destaques deste ano, Dom Alberto Taveira celebrará a missa deste domingo (2), enquanto Frei Rodolfo presidirá as celebrações da segunda e da terça-feira.

Mesmo ocorrendo durante o período carnavalesco, o evento não busca rivalizar com as festividades populares.

“Não somos contra o Carnaval. Apenas oferecemos uma opção para quem quer passar esse período de forma diferente”, destaca Emanuel.

Segundo ele, a proposta do encontro é proporcionar uma vivência alegre da fé. “Cantamos, louvamos e dançamos muito. O Aviva é um encontro pessoal com Deus, pela intercessão da Virgem Maria, de uma forma bem alegre”, acrescenta.

Ao longo de sua trajetória, o Aviva passou por diversos locais, como a Escola Superior de Educação Física da UEPA, o Centur, a Estação das Docas e o Hangar Centro de Convenções. O crescimento constante levou à escolha do Mangueirinho para esta edição, ampliando a capacidade de público e a estrutura do evento.

Para terça-feira (4), último dia do encontro, dois momentos tradicionais encerram a programação: a grande adoração na parte da manhã e a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, que ocorrerá na segunda-feira. “O Mangueirinho já tem gerado grande expectativa, atraindo muitas pessoas e dando um retorno muito positivo”, ressalta Emanuel.

Para além de um evento, o Aviva representa uma experiência de renovação espiritual que se estende para além do Carnaval. “O que torna esse evento especial é o compromisso de manter-se fiel a Deus. Saímos do Aviva e levamos essa experiência para a vida. Na quarta-feira de Cinzas, já iniciamos a Quaresma e seguimos nossa caminhada para a Páscoa com coração aberto e comprometido com a fé”, conclui o diácono.

35ª Edição do Aviva

📍 Local: Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho)

📅 Datas: 2, 3 e 4 de março de 2025

⏰ Horário: 9h às 20h

🎟 Entrada gratuita

📲 Mais informações: @avivabelem (Instagram)