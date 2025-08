‘Proximidade com as pessoas’, diz Dom Julio Endi Akamine sobre missão como novo arcebispo de Belém

Dom Julio Endi Akamine assume como o 11º Arcebispo Metropolitano de Belém do Pará. A transição é feita após o Papa Leão XIV acolher, nesta quarta-feira (6), o pedido de renúncia de Dom Alberto Taveira ao governo da Arquidiocese da capital paraense por motivos de idade, conforme previsto no Código de Direito Canônico. Segundo ele, sua missão no novo pastoreio será marcada pela “Proximidade com as pessoas”.

Com um discurso centrado na continuidade e na escuta, ele reforçou que sua condução pastoral será marcada pela presença junto ao povo, pelas visitas às comunidades e pela colaboração com os padres e demais membros da Igreja. “Não dá para governar do escritório. É necessário, de fato, este contato vivo com as pessoas para poder governar uma arquidiocese como a de Belém”, afirmou.

Entre as primeiras ações à frente da Arquidiocese, o arcebispo destacou que pretende garantir a continuidade do trabalho que já vem sendo realizado. Especialmente por meio da confirmação dos responsáveis por cargos e serviços eclesiais. “Uma das primeiras providências vai ser confirmar todos nos seus ofícios, uma vez que eu não faço nada sozinho”, disse. Ele se referiu aos diversos colaboradores que auxiliam o governo pastoral, como os vigários episcopais, o conselho presbiteral e o colégio de consultores. “Quero confirmar todos para que os trabalhos continuem”, explicou.

Fazer o bem

Durante a fala, Dom Julio Endi Akamine também falou sobre o lema que o acompanha na missão episcopal: “Não nos cansemos de fazer o bem”. Segundo ele, essa orientação o inspira especialmente nos momentos difíceis. “Mesmo que o bem não seja reconhecido, mesmo que a gente não seja retribuído por isso, mesmo que sejam os outros a fazerem o bem, a gente não desanima, não desiste”, afirmou. “Deus não deixa ser em vão nenhuma iniciativa em vista do bem das pessoas”, acrescentou.

Dom Julio Endi Akamine, novo Arcebispo Metropolitano de Belém. (Foto: Adriano Nascimento / O Liberal)

Ao comentar sobre a marca que deseja deixar à frente da Arquidiocese de Belém, Dom Julio Endi Akamine disse que, primeiramente, irá se envolver mais com a realidade local. “A gente precisa primeiro entrar no ritmo da arquidiocese. E, depois disso, vamos contribuir com aquilo que é próprio de cada um. Tomar contato com as realidades da Arquidiocese, comunidades, e também receber as primeiras pessoas”, encerrou.