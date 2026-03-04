Protesto de trabalhadores afeta coleta de resíduos em Belém

A coleta de resíduos sólidos de Belém pode apresentar atrasos nesta quarta-feira (4) em razão de um protesto realizado por trabalhadores que aderiram a uma mobilização nacional pelo fim da escala 6x1. Em decorrência do ato, alguns caminhões foram impedidos de deixar o pátio da empresa Ciclus Amazônia, responsável pela execução do serviço na capital, o que comprometeu por algumas horas o cumprimento das rotas programadas para o dia. Por volta de 10h, o serviço de coleta foi normalziado.

Segundo as informações iniciais, o ato envolvia membros de movimentos sociais e não teria a participação de colaboradores da empresa de coleta. Em nota, a Prefeitura de Belém informou que monitora a situação e solicitou a compreensão dos moradores. O Executivo municipal destacou ainda que adotava medidas para restabelecer a normalidade da coleta o quanto antes.

A orientação é para que a população que tiver o serviço temporariamente interrompido aguarde a atualização do cronograma e evite descartar lixo em ruas e calçadas, a fim de prevenir acúmulo de resíduos e outros transtornos.

Posicionamento

Por meio de nota, a Ciclus Amazônia se posicionou a respeito do ato. "A Ciclus Amazônia informa que atua em conformidade com a legislação trabalhista vigente e com todas as diretrizes previstas no contrato de concessão firmado com o município. A concessionária esclarece que não houve paralisação por parte dos colaboradores. O serviço de coleta já está normalizado", declarou.