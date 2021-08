Projeto prevê investimento de R$ 5 milhões para corredor gastronômico em Belém

Um projeto desenvolvido pelo arquiteto Raul Ventura prevê o investimento de R$5 milhões para o Projeto Boulevard da Gastronomia: um corredor gastronômico que será construído pela Prefeitura Municipal de Belém A proposta é transformar a área da Boulevard Castilho França - perímetro que fica ao lado da praça Magalhães Barata, entre a avenida Presidente Vargas e a travessa Frutuoso Guimarães - em um grande espaço aberto de valorização da gastronomia.

Segundo o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, a capital precisa, cada vez mais, de lugares para lazer e gastronomia. "Já possuímos crédito, por meio do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata) ou Banco do Brasil, no valor de R$ cinco milhões, para execução das obras. Com a ocupação frontal e a desapropriação de imóveis, vamos transformar esses espaços em teatros, locais de venda e áreas para festivais. Vamos criar um grande ambiente para o turismo gastronômico de Belém, já que nossa cidade tem status de cidade turística gastronômica", destacou Edmilson Rodrigues.

O lugar será completamente modernizado, com nova calçada, iluminação moderna e paisagismo. "Recebemos um convite para entregar esse projeto. O espaço contará também com um calçadão, restaurantes e um local com mesas, onde as pessoas poderão confraternizar e dinamizar todo esse contexto histórico cultural", explica o arquiteto responsável pelo projeto, Raul Ventura.

Um dos idealizadores do projeto, Ricardo Gluck Paul, ressalta que a implantação do espaço vai destacar, ainda mais, o turismo gastronômico da cidade. "É Importante que exista aqui um incentivo público para que se crie uma área de convivência à população e que se torne um equipamento público cultural. Isso pode vir a ser uma grande opção de turismo, com ambiente aberto e de grande importância arquitetônica", frisou o empresário.