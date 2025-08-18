Capa Jornal Amazônia
Projeto ensina idosos e pessoas com deficiência a evitar golpes na internet

Iniciativa "Proteja+" oferece orientações sobre segurança virtual em diversas Usinas da Paz do estado

O Liberal

A Secretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh) do Pará lançou o projeto "Proteja+ a Pessoa Idosa e com Deficiência no Ambiente Virtual" na Usina da Paz (UsiPaz) da Cabanagem, em Belém. A iniciativa começou em agosto de 2025 e visa capacitar grupos vulneráveis a identificarem e evitarem fraudes no ambiente digital. O programa adapta práticas do projeto federal "Viva Mais Cidadania Digital" do Ministério dos Direitos Humanos.

O projeto foi criado como resposta ao crescimento de golpes pela internet que têm idosos e pessoas com deficiência como alvos preferenciais. Por meio de palestras, rodas de conversa e materiais informativos, os participantes aprendem a reconhecer abordagens suspeitas em aplicativos, redes sociais, telefonemas e e-mails.

A Seirdh estruturou o programa utilizando linguagem acessível e exemplos do dia a dia para facilitar a compreensão do público-alvo. As atividades continuarão em diferentes locais nas próximas semanas, com encontros programados para o Bengui no dia 20 e para o bairro Jurunas/Condor no dia 27 deste mês.

Nice Viana, de 67 anos, participou do primeiro encontro e relatou sua experiência. "Eu gostei muito dessa iniciativa porque já passei por isso... A gente aprende muito", disse a aposentada, que conseguiu identificar uma tentativa de golpe de falso sequestro após assistir a uma reportagem sobre o tema.

Maria Benedita, 64 anos, teve experiência diferente e sofreu prejuízos financeiros. Após participar da formação, ela declarou: "Agora sei me prevenir e me defender".

O projeto será realizado em diversas Usinas da Paz distribuídas pelo Pará. Além dos locais já confirmados, as unidades de Marituba, Ananindeua, Icuí-Guajará e Guamá também receberão as formações, com datas que ainda serão divulgadas.

Sílvia Tavares, gerente de Proteção da Pessoa Idosa da Seirdh, explicou que o programa vai além das orientações práticas. Segundo ela, a iniciativa cria um ambiente de acolhimento e troca de experiências, funcionando como ferramenta de empoderamento para que os participantes utilizem a tecnologia com mais confiança.

Jacinete Teixeira, gerente de Pessoas com Deficiência da secretaria, orienta os participantes a ficarem atentos a links suspeitos e mensagens solicitando dinheiro, mesmo quando aparentam vir de conhecidos. Ela destaca a importância de registrar boletim de ocorrência nas delegacias especializadas em casos de tentativa ou consumação de golpe.

O "Proteja+ a Pessoa Idosa e com Deficiência no Ambiente Virtual" é uma iniciativa do governo estadual para reduzir a vulnerabilidade desses grupos no ambiente digital, oferecendo ferramentas práticas para identificação e prevenção de fraudes.

