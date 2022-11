Projeto de Natal do Santuário do Perpétuo Socorro presenteia crianças e jovens em Belém

Para algumas pessoas, uma carta pode representar apenas uma mensagem breve. Para outros, ela significa a realização de um sonho. Assim pode ser definido o projeto “Árvore dos Sonhos”, uma iniciativa da Pastoral Social, do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro do Telégrafo, em Belém. Há 15 anos, a ação tem a missão de levar esperança às crianças e adolescentes do entorno durante o Natal, quando, a partir de uma carta, estas revelam o presente que mais gostariam de ganhar. A partir disso, a comunidade pode acolher o pedido e concretizar o sonho do presente tão esperado. Neste ano, a expectativa é atender 1.500 pessoas. Até o momento, 800 cartas já foram recebidas.

O projeto surgiu quando a então coordenadora da Pastoral Social da época voltou de um encontro religioso na região Sul do Brasil, conforme relembra a coordenadora do projeto Árvore dos Sonhos, Suzeth Amador. Chegando de volta a Belém, surgiu, então, a ideia de ajudar as pessoas da comunidade que viviam em situação de vulnerabilidade social e não tinham condições de comprar presentes de Natal. Desde então, o projeto alcança as crianças da comunidade graças à colaboração dos demais envolvidos, os chamados padrinhos, que acolhem o pedido e ofertam a doação.

“O projeto atua nas 8 comunidades que fazem parte da paróquia: a Comunidade Matriz, Sagrada família, Santa Rita, Navegantes, Nossa Senhora das Graças, Jesus Cristo Libertador, Jesus Misericordioso e Aparecida. Dentro dessas comunidades trabalhamos a catequese, pré-catequese, crisma, Pastoral da Criança, Pastoral do Menor e Pastoral Social, na qual essas crianças fazem parte do projeto”, explicou Suzeth.

As pessoas que são mobilizadas para fazerem parte são das próprias comunidades, como explica Suzeth. São grupos e pastorais ajudando, todas as terças-feiras, na sala da Árvore dos Sonhos 2022. E um representante de cada comunidade faz parte da coordenação do projeto, que culmina com a entrega dos presentes no Natal.

Entre os pedidos mais comuns estão patins, patinetes, skates e bonecas. Itens de material escolar também estão inclusos na lista de desejos. Podem ser doados brinquedos novos e usados — que estejam bem conservados e ainda possam ser aproveitados. As contribuições são feitas pelos fiéis da paróquia. “Temos padrinhos e madrinhas que são devotos de Nossa Senhora e que já são colaboradores há mais de 10 anos, somando conosco com generosidade e solidariedade. Existem padrinhos e madrinhas que fazem questão de adotar algumas crianças ajudando, também, durante o ano”, disse.

Os padrinhos e madrinhas do projeto podem escolher uma carta e presentear a criança (Cristino Martins / O Liberal)

Como doar?

Aos que tiverem interesse em realizar uma doação, basta adotar uma carta, providenciar o presente e entregar na paróquia, que fica na rodovia Arthur Bernardes. As cartinhas ficam dispostas em torno de uma “árvore” de palavras formada com termos positivos. Em cada uma delas há o pedido das crianças, junto de uma pequena foto que identifica quem é o ganhador do presente. A campanha seguirá até o próximo dia 15 de dezembro.

Os presentes serão entregues às crianças nos dias 16, 17 e 18 de dezembro, em uma programação especial preparada para os pequenos. Haverá um momento para brincadeiras, com animação de palhaços e personagens infantis, além de um espaço com brinquedos.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do coordenador do Núcleo de Atualidades, Victor Furtado)