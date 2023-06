Projeto da Ceasa beneficia crianças e adolescentes com câncer da Casa Menino Jesus

Crianças e adolescentes com câncer, vindas do interior do estado para receber o tratamento oncológico em Belém e acolhidas pela Casa do Menino Jesus, receberam 60 cestas de hortifrutis arrecadadas pelo projeto Banco de Alimentos, da Centrais do Abastecimento do Pará (Ceasa), nesta sexta-feira (23). Desde março deste ano, o projeto já entregou mais de uma tonelada de alimentos orgânicos a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A Casa do Menino Jesus é uma entidade filantrópica, que há 43 anos dá apoio às famílias que vêm à capital em busca de suporte terapêutico para o câncer. Pela instituição, passam mensalmente mais de 100 pessoas, que necessitam de alimentação diária. É o caso do pequeno Gabriel, de 4 anos, que veio de São João do Araguaia, no sul do Pará, com a mãe Glauciane Barros tratar uma leucemia. Ela deixou o marido desempregado e mais sete filhos do casal no interior.

“Nossa vida não é nada fácil, ainda mais com o desemprego e a doença do Gabriel. Aqui na casa de apoio, recebemos acolhimento e estrutura para suportar as dificuldades que é estarmos sozinhos, longe de casa, da família e com nossos filhos nessa situação delicada”, explica Glauciane.

A dona Eliane Rafael veio de Itupiranga acompanhar o tratamento do neto, Adrian Henrique, 7. A mãe do pequeno deu a luz recentemente e, agora, a avó precisou assumir o acompanhamento do neto. “Aqui temos necessidade de alimentar nossas crianças que estão fazendo quimio e radioterapia, elas pedem muito frutas e nem sempre tem. Então, fiquei feliz por ver vocês chegando com esse colorido todo nessas cestas, uvas, maçãs, bananas... Muito obrigada”, disse.

A coordenadora da entidade, Alda Menezes, comemorou a iniciativa da Cesa. “Essa é uma entrega que veio atender uma grande necessidade para todos os que aqui se encontram. Essas crianças e adolescentes nos chegam bastante debilitadas de saúde e com uma enorme carência nutricional, causada por seu quadro clínico. Então, tudo o que vocês nos trouxeram é benção em forma de alimentos. Essas frutas, legumes e verduras irão ajudar fundamentalmente no cardápio que oferecemos a eles. Que Deus abençoe a cada um de vocês que transformam vidas com a chegada dessas cestas”, comemorou.

Para a culminância de cada ação, realizada semanalmente, a Ceasa reúne dezenas de pessoas que participam da coleta, arrecadação, separação, higienização, sanitização, acondicionamento e embalagem das cestas. Equipes de técnicos da Ceasa e da Fadesp percorrem o mercado da Central de Abastecimento arrecadando as doações dos permissionários durante toda a noite e madrugada para que as entregas sejam feitas no dia seguinte.

“É muito gratificante participar de um projeto que leva atendimento social mitigando a fome de quem precisa. A equipe vara as madrugadas como um verdadeiro exército do bem em busca de bater as metas em arrecadações para se transformarem nessas cestas nutritivas que alegram e alimentam quem recebe”, declara a gastróloga Helen Vinagre.

Raimundo Santos Júnior, presidente da Ceasa, ressalta a importância das ações desenvolvidas no atendimento às famílias em vulnerabilidade social. “O Banco de Alimentos é mais uma política pública contínua e permanente, implementada pelo Governo do Pará. Os atendimentos acontecem de forma rotativa, ou seja, não são entregas pontuais, que a gente chega e nunca mais volta. Não. Existe um cronograma de atendimento às entidades e instituições que nos procuram, no sentido que retornemos novamente para novas ações e assim possamos fazer uma diferença efetiva na vida das pessoas”, avalia o gestor.