Família denuncia morte de bebê; técnica de enfermagem é suspeita de injetar leite na criança

Um bebê de apenas dois meses morreu, na última segunda-feira (19), após um grave erro no hospital. Uma técnica de enfermagem é suspeita de ter injetado leite na veia da criança no lugar de uma medicação. A família de Samuel Ricardo Souza Bastos denuncia o caso, que aconteceu dentro da Maternidade Professor José Maria Magalhães Netto em Salvador. A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) afastou a profissional.

A criança estava internada por conta de uma cardiopatia congênita e recebia medicamentos intravenosos, assim como também vinha sendo alimentada por meio de sonda. A mãe do bebê, Naiane Rocha, acompanhava-o constantemente, mas precisou se ausentar no domingo (18), quando retornou para sua residência. Foi nesse momento que ela recebeu uma ligação informando que seu filho estava passando mal.

Ao chegar na maternidade, a mãe percebeu que antes de sair, Samuel não apresentava qualquer tipo de complicação.

"Cheguei no hospital, a médica mentiu para mim, disse que tinha acontecido pelo problema de saúde dele. Eu sabia que não era, porque sabia da melhora, sabia que não era o coração dele e eu fiquei desesperada", desabafou a mãe do bebê.

Durante a noite de domingo, Naiane foi informada, dentro do hospital, que uma técnica de enfermagem havia se confundido e aplicado a alimentação no acesso central da criança, o que resultou em um grave estado de saúde. "Quando cheguei na UTI, uma outra médica me explicou que a técnica em vez de conectar na sonda, conectou no acesso central. Aí que fui entender o que tinha acontecido".

Na manhã de segunda-feira, os familiares receberam a trágica notícia de que um funcionário da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) havia vazado a informação sobre a morte de Samuel. O óbito foi confirmado pela assistente social da unidade após a família procurá-la.

"Meu bebê era muito amado. Não posso julgá-las, pois havia técnicas maravilhosas, mas a responsável por esse erro não estava acostumada a lidar com ele. Porém, havia outras que sempre cuidaram muito bem dele. Eu o deixei dormindo e o encontrei entubado", desabafou emocionada Naiane Rocha, expressando sua profunda tristeza.

O que disse a Sesab?

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) informou que a maternidade está profundamente consternada com o falecimento do bebê, "sem palavras para expressar todo pesar e tristeza que acomete toda a equipe de profissionais". A instituição se solidarizou e se colocou à disposição dos familiares, para esclarecimentos públicos. Uma sindicância foi instaurada para apurar as circunstâncias técnicas e afastou a profissional envolvida no ato. Segundo a Sesab, a funcionária se encontra em "total desolação" por também ser mãe e pelo vínculo formado com o bebê enquanto esteve sob seus cuidados.

O que disse o hospital?

A diretoria da maternidade também divulgou uma nota em que disse lamentar profundamente o "erro técnico" que levou a morte de Samuel Barros.

"A maternidade era uma referência de atendimento para mãe e bebê, desde a gestação, onde sempre receberam todos os cuidados com muito zelo e responsabilidade", afirmaram.

A unidade de saúde ainda informou que todos os fluxos e protocolos da unidade estão sendo revistos e repassados junto às equipes, que também passará por treinamentos e capacitações, para seguir com a conduta de prestação de serviço de excelência. A diretoria informou ainda estar à inteira disposição dos familiares para acolhimento e devidos esclarecimentos.