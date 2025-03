Programa Pró-Leitura Belém tenta incentivar pequenos leitores e melhorar alfabetização

Alfabetizar na idade certa e formar estudantes leitores na rede municipal de ensino entre os estudantes da rede pública municipal de Belém. Esses são os objetivos do programa Pró-Leitura Belém, lançado na manhã desta segunda-feira (10/03) pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Semec).

A programação ocorreu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Augusto Meira Filho, no Benguí. Na ocasião também foram entregues 2 mil kits de livros para compor os Cantinhos de Leitura das salas de Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Belém está entre as 3 piores notas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), indicador que mede a qualidade do ensino no Brasil. Além disso, 50% das crianças das escolas municipais de Belém terminam o 2º ano do Fundamental sem estarem alfabetizadas. Nesse contexto, a Prefeitura Municipal de Belém criou o programa para tentar mudar essa realidade.

O Pró-Leitura Belém vai trabalhar em várias frentes para avançar a alfabetização dos estudantes da rede, começando com a distribuição de livros para as bibliotecas e salas de aula das escolas, formação dos professores, aplicação do programa Alfabetiza Pará em parceria com o Governo do Estado e o retorno das salas de leitura, que agora ganham uma nova configuração com o professor desses espaços em contato direto com os professores de sala de aula para conhecerem melhor a realidade de cada estudante.

Para o Prefeito de Belém, Igor Normando, é importante reforçar a educação e alfabetizar na idade certa para garantir um futuro melhor para os alunos. “Belém é uma cidade incrível, crescendo para todos os lados, e por isso estamos reforçando a educação básica para garantir mais cidadania, melhor aprendizado, alfabetização e formando uma cidade leitora", reforçou o prefeito.

Outra meta importante do programa que começa esse ano é o letramento do estudante ainda na Educação Infantil. Mas os alunos que já passaram da idade de alfabetização também serão atendidos pelo programa. "Faremos uma recomposição de aprendizado, para ninguém ficar para trás. A gente já identificou na rede essas crianças que avançaram os anos e não estão adequadamente alfabetizadas, e faremos um trabalho com elas", garantiu o Secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, Patrick Tranjan.

Durante o evento de lançamento do programa, a Prefeitura fez a entrega dos materiais didáticos do Alfabetiza Pará, que beneficiarão os mais de 11.110 estudantes de 1º e 2º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação de Belém.

Foram entregues também 2.000 kits de livros para compor os Cantinhos de Leitura das salas de Educação Infantil (creche e pré-escola) e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano). Cada uma das 200 unidades educacionais da Rede também receberão 60 novos títulos para compor o acervo das salas de leitura. Os mais de 30.000 livros são fruto de uma doação que acontece no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, em parceria com a Fundação Itaú Social.

"Essas obras literárias que estamos recebendo vão ajudar muito, porque nossos estudantes são muito curiosos e sempre estão correndo atrás de coisas novas. Vou aproveitar esses livros novos e a curiosidade deles para incentivar a leitura", disse Carla Soares, bibliotecária da EMEF Augusto Meira Filho. Foram mais de 30 mil livros doados por meio do programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, em parceria com a Fundação Itaú Social.

O secretário Patrick Tranjan anunciou que será feita uma consulta aos educadores da rede municipal para mapear obras de autores paraenses, nacionais e universais que eles gostariam de ter disponíveis para o desenvolvimento da leitura em todas as etapas e modalidades de ensino. As sugestões devem ser enviadas até o dia 25 de março de 2025 e subsidiarão futuras aquisições para as escolas. Na próxima sexta-feira, 14, começa a distribuição dos uniformes escolares para todos os estudantes das escolas municipais de Belém.