Programa 'O Liberal na Escola' debate meio ambiente com alunos de Marituba

Esta quinta-feira (17) foi marcada pela culminância do programa 'O Liberal na Escola', uma iniciativa do Grupo Liberal, na Escola Gracinda Peres, em Marituba, Região Metropolitana de Belém. O objetivo é trabalhar o pensamento consciente dos alunos, estimulando a leitura, que gerou como resultado uma cartilha com ideias escritas por eles de forma crítica e opinativa.

O trabalho com os discentes da escola tem sido desenvolvido desde o início do ano. Várias atividades já foram realizadas com o tema “Educação Ambiental Resulta em Vida”, dentre elas: produção de cartazes, distribuição de folders, sacos de lixo para carros e trabalhos voltados para ajudar a armazenar corretamente os entulhos. Visita à comunidade ao redor do colégio também fez parte do planejamento.

Uma aula passeio às dependências do jornal O Liberal foi feita em agosto deste ano. A programação foi importante para que os alunos compreendessem o processo de produção jornalística. Renata Santos, coordenadora da escola, destaca que a ação tem sido necessária para trabalhos realizados dentro de sala de aula. “A partir dessas informações, a professora foi desenvolvendo a criticidade dos alunos a respeito das matérias e ela trabalhou a carta de leitor, então, cada aluno teve acesso a uma notícia e, com isso, eles utilizaram da compreensão deles para escrever um texto” explicou.

O texto foi compilado na cartilha, que reuniu a percepção dos alunos sobre diversas matérias do jornal O Liberal. “Eles escreveram de uma forma crítica o posicionamento deles. O O Liberal na Escola tem um papel importantíssimo e é fundamental a gente trabalhar o incentivo a leitura e a escrita para formar esse cidadão leitor, para que eles possam ter uma compreensão maior do mundo. A gente consegue alcançar objetivos maiores”, disse Renata.

Programa ajuda alunos a desenvolver opinião

A professora de Língua Portuguesa Rita Moraes é docente da Escola Gracinda Peres e já utiliza o projeto há 9 anos durante as aulas. Para ela, mostrar a realidade do dia a dia para os estudantes é de suma importância. “Ele amplia a capacidade de o aluno ler o que está em sua volta e perceber a realidade. Sem contar que o jornal traz notícias da realidade e acaba situando esse aluno no cotidiano”, relata.

Resultado do 'O Liberal na Escola' é qualitativo

Alan Siqueira, coordenador do projeto, destaca o quanto ações que incentivem a produção do aluno devem ser colocadas em prática. “Pois a ação de pensar, estruturar e produzir algo gera o conhecimento necessário para a vida dos educandos. Hoje, combinamos um trabalho muito especial na Escola Gracinda Peres com alunos que se dedicaram à produção desta cartilha após incentivo do trabalho na sala de aula e visita à redação do jornal. O resultado foi muito qualitativo, a equipe discente e docente está de parabéns”, pontuou.