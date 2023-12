Programa destaca projetos de escolas municipais em Mostra Pedagógica

Alunos e professores de três escolas públicas municipais de Santa Izabel do Pará, na Grande Belém, participaram, nesta quinta-feira (1º), da cerimônia de encerramento do programa “A União Faz a Vida”, desenvolvido pelo Sicredi. O evento é aberto à comunidade e será composto por uma Mostra Pedagógica, onde os alunos terão a oportunidade de expor, junto aos professores, os projetos desenvolvidos ao longo deste ano.

Em Santa Izabel, o programa “A União Faz a Vida” está presente em três escolas: E.M.E.F. Guilherme Mártires, E.M.E.F. Doracy Leal e E.M.A.F. Maurício Machado, sendo uma delas de região rural. Mais de oito projetos foram desenvolvidos nas instituições de ensino, com participação de cerca de 250 alunos, que tiveram apoio de seus professores.

Para Amaury Braga Dantas, diretor-executivo da cooperativa Sicredi Norte, o programa tem como objetivo contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, solidária e cooperativa. Os projetos desenvolvidos ao longo do ano reforçam esses valores dentro e fora da sala de aula.

“Construindo uma educação baseada na cooperação, no respeito e no diálogo, estamos construindo uma sociedade mais justa e solidária. A mostra dos projetos é uma oportunidade de compartilhar com a comunidade os resultados alcançados e mostrar o potencial dos nossos alunos”, disse.

Educação como caminho para a cooperação

O programa “A União Faz a Vida” nasceu da necessidade de se fazer uma educação na qual o aluno é protagonista na busca pelo conhecimento. “Acreditamos em uma sociedade mais próspera, e ela começa com as crianças e adolescentes, dentro e fora dos ambientes educacionais”, defendeu Amaury.

Em Santa Izabel, o programa é realizado por meio de uma parceria da cooperativa Sicredi Norte com a Secretaria Municipal de Educação. Juntas, as instituições têm trabalhado para transformar a educação no município e formar cidadãos mais engajados, responsáveis e comprometidos com o bem comum.