Campanha do ‘Círio Solidário’ arrecada cestas básicas para o 'Mês das Mães'

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) está arrecadando cestas básicas para distribuir a mães em situação de vulnerabilidade. A ação ocorre no 'mês das mães', em retorno ao Projeto “Círio Solidário”, que pretende arrecadar cerca de mil cestas até o dia 31 de maio. Os alimentos serão distribuídos para as obras sociais da Paróquia de Nazaré, Guarda de Nossa Senhora de Nazaré e também serão entregues para mães escolhidas em algumas instituições, como a Fazenda Esperança.

Os corações solidários podem fazer doações por meio de pix (doe@ciriodenazare.com.br e campanhacestasdasmaes@uorak.com) no valor de 75 reais. Além disso, também podem entregar as cestas na Pastoral da Acolhida da Basílica Santuário. Assim que as cestas forem chegando, a DFN fará as doações.

Segundo o coordenador do Círio 2025, Antônio Sousa, “o Círio Solidário foi criado com o objetivo de atender famílias mais necessitadas, iniciado na época da pandemia”. “Por isso, nesta edição do Círio Solidário, estamos doando cestas básicas para mães em situação de vulnerabilidade e também apoiando as obras sociais da Paróquia de Nazaré. Sabemos que muitas dessas mães enfrentam desafios diários com coragem e dignidade. E são a elas que dedicamos este gesto de amor e esperança. Que Nossa Senhora de Nazaré continue guiando nossos passos com generosidade e compaixão”, disse.

Círio Solidário

Criado em 2020, o Círio Solidário já realizou diversas ações, entre doações e ações sociais em diversos bairros de Belém. A última edição ocorreu em agosto de 2024, na Praça Santuário, e realizou mais de 300 atendimentos médicos e odontológicos e cerca de 500 emissões de documentos.

Em 2023, em três edições, foram realizados mais de 1000 atendimentos para emissão de documentos, cerca de 1000 atendimentos médicos, mais de 200 atendimentos estéticos, e distribuídas mais de 800 cestas básicas. Em 2022, foram quatro edições que ofertaram 4.100 atendimentos médicos, 1.100 documentos emitidos, 330 atendimentos jurídicos e mais de 3.000 cestas básicas doadas.

Desde 2020, a DFN conseguiu produzir, com o dinheiro e alimentos arrecadados por meio de doações, mais de 10 mil cestas básicas que beneficiaram as paróquias das regiões onde ocorreram as ações.

Serviço:

Círio Solidário

Objetivo: doação de cestas básicas

Formas de doação:

Pix no valor de R$ 75,00. Chaves: doe@ciriodenazare.com.br e campanhacestasdasmaes@uorak.com

Doação de cesta básica: Pastoral da Acolhida da Basílica Santuário, com entrada pela travessa 14 de março, entre avenidas Nazaré e Gentil Bittencourt.

Período para doação: até 31 de maio

Beneficiários: mães em vulnerabilidade social de comunidades como a Fazenda Esperança, obras sociais da Paróquia de Nazaré e Guarda de Nazaré.