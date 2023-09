Pará participa da 6ª Semana da Avaliação em Escolas de Governo, na sede da ONU, na Suíça

O Governo do Pará está presente na 6ª Semana da Avaliação em Escolas de Governo (SAEG), realizada este ano em Genebra, na Suíça. Os debates estão sendo realizados na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), entre os dias 14 e 15 de setembro, e o Pará está sendo representado pela Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA).

Realizada pela Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores do Brasil (ABC/MRE), pela Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (ABEL), pelo Conselho Nacional de Secretários de Administração (CONSAD) e pelo Instituto Rui Barbosa (IRB), a Semana da Avaliação em Escolas de Governo é uma iniciativa que se concretiza na realização de eventos interligados que, anualmente, constroem um espaço de diálogos e trocas de saberes entre governo, academia, sociedade civil e entes privados acerca de enfoques, estratégias, metodologias, experiências e resultados de avaliação para o contexto do setor público.

Servidor aborda as experiências de êxito da EGPA

A 6ª edição da SAEG tem como tema “Cooperação para a capacitação e avaliação da Agenda 2030 no serviço público” e pela primeira vez está sendo realizada internacionalmente.

“Ficamos honrados de participar de uma ação neste nível, levando o nome e o trabalho do Governo do Pará com a capacitação dos seus servidores públicos”, ressalta o diretor da Escola de Governança, Helvio Arruda.

O coordenador do Laboratório de Inovação e Gestão de Educação a Distância da EGPA, Reinan Abreu, será um dos expositores do Brasil e destaca que os trabalhos que serão apresentados são fruto de uma gestão de mais de cinco anos da Escola de Governança. “Foram selecionadas apenas cinco escolas de governo do poder executivo do país e estamos neste grupo”, disse.

No evento, o Estado apresentará os temas: “Agenda 2030 e as ODS-ONU do Laboratório de Inovação da EGPA” e "O desafio ao fator Amazônia - Programas e projetos de formação e qualificação de servidores públicos estaduais e municipais e agentes públicos do terceiro setor em todo o território paraense", ambos projetos selecionados como exemplos de boa prática no sistema de gestão em Escolas de Governo.

“É a primeira vez que servidores públicos de escolas de governo têm a oportunidade de falar na ON​U e é importante destacar que nos últimos cinco anos fomos monitorados e avaliados de acordo com a Agenda 2030. Isso chancela a importância que a educação continuada que o Pará proporciona ao seu servidor público possui no país”, destacou Abreu.

Além da mostra estrangeira que reunirá organizações internacionais que desejam receber ou prestar cooperação ao Brasil, o evento reuniu mais de 40 organizações brasileiras que representaram seus interesses institucionais e os do Brasil ao apresentar e negociar cooperação internacional para suas experiências institucionais práticas.