Escola pública do Ceará vence prêmio de inovação com projeto que reduz o desperdício de fruta

Com um projeto inovador e de baixo custo para prevenir o desperdício de frutas, a Escola de Ensino Médio de Tempo Integral (EEMTI) Marconi Coelho Reis, da cidade cearense de Cascavel, foi uma das vencedoras do Júri Popular do prêmio Solve For Tomorrow (Respostas para o Amanhã), realizado na manhã desta terça-feira (28), em dua 10ª edição. Ao todo, dez iniciativas de todo o país foram finalistas.

“PectiVitalis: Revestimento Sustentável Anti-Desperdício para Frutos”, projeto desenvolvido pelos alunos da escola, se baseia em um produto comestível e biodegradável à base de pectina e outras fibras extraídas da casca do maracujá, para ser aplicado em frutas, legumes e verduras e aumentar a vida útil desses alimentos.

Os estudantes da escola cearense fizeram um teste com a banana. Em temperatura ambiente, ela dura em média de 5 a 6 dias. Com a aplicação do revestimento, ela passou a durar de 12 a 14 dias, já que a pectina, fibra extraída de frutos e hortaliças, é conhecida por fornecer viscosidade e maciez aos alimentos.

Conforme Heloina Lopes Capistrano, professora de Biologia e orientadora da equipe, o processo começou com a identificação de um problema comum na comunidade de Cascavel: o apodrecimento rápido da colheita de muitos agricultores - inclusive dos participantes da tradicional Feira de São Bento, a maior feira livre do Ceará e a segunda maior do Brasil.

“O pai de uma aluna é dono de uma polparia e as cascas eram desperdiçadas num lixão. Nós começamos a estudar e a produzir essa pectina de maneira simples, fervendo a casca. Muitas indústrias já utilizam para fazer gel e gelatina, por exemplo”, explica.

Ao material, foi misturado o açafrão, planta antioxidante, anti-inflamatório e antimicrobiano, gerando um revestimento que tanto pode servir para imersão como para borrifamento.

O prêmio

O Solve For Tomorrow é uma iniciativa global da Samsung. No Brasil, a ação é coordenada pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec) e estimula o interesse de jovens de escolas públicas em Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (abordagem STEM).

Segundo Anna Karina Pinto, diretora de Marketing Corporativo da Samsung, a premiação desafia docentes e estudantes a desenvolver soluções inovadoras para problemas reais. Desde 2014, foram inscritos mais de 14 mil projetos de 6 mil escolas brasileiras, envolvendo 36 mil professores e mais de 173 mil alunos.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão Heloá Canali,coordenadora de Oliberal.com