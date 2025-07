Profissionais de saúde ficam feridos após queda de elevador em hospital infantil de Belém

Um acidente registrado na madrugada deste domingo (6), no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, em Belém, deixou profissionais de saúde feridos após a queda de um elevador. No momento do incidente, técnicos em enfermagem estavam dentro do equipamento.

A reportagem apura mais informações junto a fontes oficiais, como a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Polícia Civil, para esclarecer as circunstâncias do acidente.

VEJA MAIS

Até o momento, não há confirmação oficial sobre o número de pessoas feridas, nem sobre o que teria causado a queda do elevador. Também não foi informado o andar em que o equipamento estava, se os feridos permanecem internados ou qual o estado de saúde de cada um.