Profissionais da saúde participam de treino para socorrer vítimas de acidentes em cenário de caos

Durante a IX Jornada de Incidentes com Múltiplas Vítimas Samu, realizada nesta sexta-feira (16), no Aeroclube do Pará, 250 profissionais de saúde que atuam em Belém participaram de um treinamento para socorrer vítimas de acidentes em cenário de caos. A capacitação também contou com a presença de estudantes de enfermagem e entidades ligadas às forças de segurança pública.

“O treinamento é a melhor forma de organizar o atendimento mais rápido possível às vítimas de acidentes. É o protocolo de como socorrer pessoas em situação de risco e gravidade, desde a triagem até o atendimento no hospital”, explicou o médico José Guataçara Gabriel, coordenador geral do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Durante o treinamento, a participação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Móvel se destacou por apresentar suporte avançado completo, com médicos, enfermeiros, medicações e equipamentos necessários para o processo de intubação.

Como simulação foi montado um cenário de caos real, com vítimas maquiadas de forma artística, apresentando sangue e escoriações pelo corpo. Na encenação, a provável colisão no trânsito entre um ônibus e um carro pequeno foi usado para o treinamento.

O tom realista foi observado pelas fraturas, traumas cranioencefálicos e surtos psiquiátricos decorrentes da situação de desespero na hipótese simulada de queda de uma aeronave no aeroporto com 40 pessoas a bordo.

A próxima Jornada de Incidentes com Múltiplas Vítimas do SAMU 192 tem previsão para ser realizada em junho de 2023. A capacitação é uma realização da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e diversas entidades parceiras.

Participaram do treinamento entidades parceiras, como Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica), Cruz Vermelha, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, profissionais do Samu dos municípios de Bujaru e Castanhal, Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) e instituições particulares com capacidade técnica em práticas socorristas para casos não grave, de média e alta gravidade