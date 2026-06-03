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Profissionais da saúde municipal protestam por melhores condições de trabalho em Belém

Os representantes da categoria cobraram melhores condições de trabalho, reajuste salarial e outras reivindicações

O Liberal com informações de Cira Pinheiro
fonte

Protesto em frente à Sesma (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

Profissionais municipais da saúde de Belém realizaram, na manhã desta quarta-feira (3), um protesto pacífico em frente à Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), no bairro de São Brás, na capital paraense. A mobilização começou por volta das 8h30 e foi convocada em defesa do serviço público e da valorização dos trabalhadores da saúde municipal. Entre as principais pautas apresentadas pela categoria estão a implantação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR), a equiparação e o reajuste salarial, a retomada da gratificação AMAT, a criação de uma mesa permanente de negociação e melhorias nas condições de trabalho e na assistência prestada pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores de Belém (IASB).

A categoria também explicou que o ato foi realizado em meio a um processo de mobilização iniciado há cerca de 50 dias. Segundo a entidade, os trabalhadores buscam avanços nas negociações com a Prefeitura de Belém para garantir a valorização profissional da categoria e melhores condições para o atendimento prestado à população nas unidades municipais de saúde. 

Segundo Mairraule Mair Souza, um dos coordenadores do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Pará (Sindsaúde-PA), a manifestação reúne um conjunto de reivindicações consideradas prioritárias pelos servidores da saúde municipal. Ele afirma que um dos principais problemas enfrentados pela categoria é a defasagem salarial, além da falta de avanços em pautas históricas dos trabalhadores.

“Há muito tempo, o salário básico das pessoas que trabalham na Sesma, eles estão abaixo do salário mínimo e cada vez mais se degradando. Então, um dos pontos de pauta é esse. O outro é a implantação do PCCR, pra acabar com essa agonia de todo ano a gente estar aqui na porta do prefeito, pra estar pedindo aumento, gratificações e outras coisas melhores”, declarou.

O dirigente sindical também citou a reivindicação pela retomada da gratificação AMAT e melhorias no IASB, previdência dos servidores municipais. Segundo ele, a expectativa da categoria é que a negociação com a gestão municipal avance ainda nesta quarta-feira.

“O Sindsaúde sempre promoveu atos pacíficos, sempre. Mas não é porque nós promovemos esse ato pacífico e com pauta definida, que também se endurecerem do outro lado, a gente também pode endurecer. Mas isso aí eu acho que não vai acontecer, porque até a comissão já está lá pra cima pra negociar com o diretor-geral da Sesma e aí a gente acha que vai dar um resultado positivo”, afirmou o representante do sindicato.

Uma reunião entre representantes do Sindsaúde e da Sesma é realizada para discutir as demandas apresentadas pelos trabalhadores.

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