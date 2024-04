Professor Fadel morre em Belém nesta terça-feira (2/4)

Morreu em Belém nesta terça-feira, 2, o professor de literatura, Fadel. Ao longo da manhã, colegas e estudantes lamentaram a perda do amigo e profissional, muito querido na capital paraense. Segundo nota do Grupo Rosana Bastos, o professor morreu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.

O Grupo Rosana Bastos divulgou nota lamentando a perda do professor. "É com imensa dor que o Grupo Rosana Bastos se despede desse icônico professor, um dos mais maravilhosos que já existiu nesse mundo. Professor Fadel, nosso professor de Literatura, infelizmente, deixou esse plano devido uma parada cardiorrespiratória", iniciava a nota.

O historiador Michel Pinho também lamentou a morte do amigo nas redes sociais. "Comunico com imenso pesar que o Estado do Pará perde hoje um dos seus melhores professores. Amante das artes, leitor voraz, apreciador de música popular brasileira, deixa consternados milhares de alunos na sua linda carreira no magistério. Pessoalmente, perco um intelectual de primeira linha, sempre exercendo a ironia e o humor. Doce comigo e com tantos outros que cruzaram seu caminho. Obrigado por tudo Fadel", descreveu o historiador.