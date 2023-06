Procissão marca Dia de São Pedro e São Paulo no bairro do Guamá, em Belém

O Dia de São Pedro e São Paulo, comemorado nesta quinta-feira (29), foi de celebrações na paróquia dedicada aos padroeiros, localizada na Rua Barão de Igarapé Miri, no bairro do Guamá, em Belém. A programação teve início às 6h, com o Terço da Alvorada, seguida da tradicional Missa e Bênção das Chagas, ao meio-dia. A partir das 17h, uma procissão percorreu as vias do entorno da igreja, reunindo cerca de duzentos devotos, que acompanharam as imagens de São Pedro e São Paulo, transportadas em um carro.

A festividade começou no último sábado (24) e vai até o próximo domingo (2). Este ano, as celebrações têm como tema "São Pedro e São Paulo, Apóstolos por Vocação: Graça e Missão". O pároco, padre Adailson Oliveira, explica que a frase foi inspirada no tema do Ano Vocacional 2023: “Vocação: Graça e Missão”.

“A vocação demonstrada pela experiência de São Pedro e São Paulo. Pedro foi apóstolo escolhido por Jesus e Paulo viveu um processo de conversão até também se tornar discípulo de Cristo. Pedro é o chefe da igreja, o primeiro Papa, pedra fundamental para poder edificar a igreja de Cristo, e Paulo é o apóstolo gentil. Então, hoje, quando vemos a dimensão da igreja, entendemos que valeu a pena a vivência de Pedro e Paulo, eles são o maior exemplo da evangelização que pregamos”, diz.

Devoção na comunidade

Essa é a primeira vez do padre Adailson Oliveira na festividade como pároco da Paróquia de São Pedro e São Jorge. Ele destaca a devoção aos santos que há na comunidade. “Estou há apenas quatro meses aqui na paróquia e só posso dizer que a festividade tem sido muito positiva, com um povo bem animado e participativo. A paróquia tem 74 anos, então essa celebração já faz parte da tradição do bairro do Guamá”, avalia.

É o caso da dona Benedita Pinheiro, aposentada, de 65 anos, que há mais de 60 anos participa da programação no bairro do Guamá. “Sou devota há muitos anos e anualmente estou na festividade. Muitas graças foram alcançadas, mas hoje estou aqui para agradecer principalmente à saúde minha e da minha família, porque está tudo bem e eu só tenho a agradecer a Deus, primeiramente, e a São Pedro e São Paulo”, conta.

A pedagoga Maria Carolina, de 29 anos, conta que a festividade é muito esperada no bairro. No caso dela, em específico, que nasceu no Guamá, a devoção se fortificou nos últimos anos, principalmente com a graduação. “Me apeguei muito a São Pedro e São Paulo para passar no vestibular e, também, para sair da faculdade, que foi outro desafio. Tanto foi, que eu fiz promessa: a nota que eu tirasse no TCC [Trabalho de Conclusão de Curso] seria as noites que eu estaria na festividade. E fui agraciada, tirei dez e participarei dos dez dias de programação”, diz.

Fé e nome do padroeiro une pai e filho

Nome que vem de família e da fé no santo padroeiro. Pedro Marques, 31, trabalha com legalização de carros, mas no período de festividade atua na Guarda de São Pedro e São Jorge há 17 anos. A fé foi ensinada dentro de casa, por seu pai, que também é Pedro. Ele relata que se sente motivado a cada ano a fazer parte da programação por um motivo diferente; mas em 2023, participa só com o intuito de agradecer. “Quase 18 anos fazendo parte disso e é uma sensação incrível. Este ano tem sido desafiador, porque é uma procura muito grande da comunidade por doações e acaba que eu não tenho nem como dizer ‘não’. Deus tem me abençoado tanto, que é uma forma até de agradecer por tudo que Deus tem dado à minha vida”, emociona-se o fiel.

A programação continua até o próximo domingo (2), sempre com Terço da Alvorada às 6h, novena às 18h, missa às 19h e programação cultural a partir das 20h30. A Paróquia de São Pedro e São Paulo fica localizada na Rua Barão do Igarapé Miri, nº 430, bairro do Guamá.

Mosqueiro

As celebrações a São Pedro também chegaram a Mosqueiro, distrito de Belém. Na manhã desta quinta-feira (29), uma romaria fluvial saiu do porto do Pelé e finalizou no Terminal Hidroviário de Mosqueiro. As embarcações receberam ornamentação colorida e uma banda de música animou o público. Também foi realizada missa em homenagem à festividade, considerada Patrimônio Imaterial e Cultural do município de Belém. Mais de dez mil pessoas participaram do festejo, que encerrou com a derrubada dos mastros, às 18h.

As homenagens ao santo iniciaram na última quarta-feira (28), às 6h, com uma queima de fogos, seguida pelo cortejo dos mastros. A festividade de São Pedro em Mosqueiro existe há 105 anos e faz parte da tradição do distrito. São Pedro tem a segunda maior festa católica em Mosqueiro - a primeira é dedicada a Nossa Senhora do Ó, padroeira da ilha.

Sobre São Pedro e São Paulo

São Pedro é o primeiro Papa da Igreja Católica, padroeiro dos pescadores e protetor das viúvas. Já São Paulo é conhecido como o grande evangelizador e padroeiro da imprensa, dos escritores e dos editores.