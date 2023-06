Procissão das Crianças, do Santuário do Perpétuo Socorro, atrai 500 fiéis

Cerca de 500 pessoas de oito comunidades do bairro do Telégrafo, em Belém, participaram da Procissão das Crianças realizada pelo Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na manhã deste domingo, 25. A romaria de 49 anos faz parte da Festividade 2023, evento iniciado na última quarta-feira, 21, e que vai terminar na próxima terça-feira, 27, data alusiva à essa santa católica. A programação será encerrada com a tradicional Procissão Luminosa, na qual 10 mil devotos são esperados.

A concentração dos pequenos fiéis, acompanhados dos país, iniciou às 7h30 com um café da manhã na Comunidade Jesus Misericordioso, situada na Travessa Cel Luiz Bentes. De lá, as crianças saíram em procissão por cerca de um quilômetro, pela Rodovia Arthur Bernardes até o Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde assistiram à Santa Missa, das 9h às 10h20.

O andor ornamentado com flores contendo a ilustração de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi conduzido de caminhonete, durante a procissão. (Walmir Bussi/ Divulgação)

“A procissão das crianças acontece todos os anos, há 49 anos, pela Equipe de Missa com Crianças (Emcri) do Santuário. Apenas durante a pandemia - 2020 e 2021 – não houve essa procissão”, disse o coordenador da Pastoral da Comunicação (Pascom) do Santuário, Jomar Fazzi.

“As crianças que participaram são das comunidades atendidas pelos projetos sociais da Comunidade do Perpétuo Socorro e de grupos de catequese e de crisma. O percurso foi bem curto para não cansá-las muito, pois também havia crianças com deficiência e crianças de colo”, acrescenta.

O pároco Cleidivan Brito conduziu os romeiros infantis coma ajuda do padre Ezequiel Bridi. O andor com a ilustração em estilo bizantino de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ícone pelo qual a santa é conhecida, foi conduzido na traseira da caminhonete da Polícia Civil, ornamentado com flores, durante a Procissão das Crianças. Jomar explica que esse ícone foi trazido a Belém por padres redentoristas americanos há 75 anos, quando começou a devoção à santa no Pará.

Veja mais:

As crianças tomaram um café da manhã na concentração para a romaria. (Jaqueline Nascimento/ Divulgação)

Festividade

Este ano o tema de nossa Festividade é “Mãe do Perpétuo Socorro, ajuda-nos a saciar a quem tem fome”. No último sábado 24, foi iniciado o “tídruo”, período de três dias no qual os fiéis se prepararam espiritualmente para o Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Como parte das ações do tríduo, a comunidade arrecadou alimentos que foram doados à Missão Belém, grupo que presta assistência a pessoas em situação de rua, e, agora, arrecada materiais de higiene pessoal para doar a outra instituição.

Procissão Luminosa

O Santuário costuma realizar as novenas semanais que atraem grande público sempre às terças-feiras. Como, esta semana, o dia vai coincidir com o dia da santa, a programação será intensificada.

Serão realizadas quatro missas ao longo do dia: às 7h; às 12h, sendo esta presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira; às 17h; e às 19h, logo após a última, por volta das 20h, será iniciada a Procissão Luminosa, que vai percorrer a Rodovia Arthur Bernardes, Avenida Pedro Álvares Cabral, Rua Djalma Dutra, Avenida Senador Lemos, Passagem das Flores e volta para o Santuário, num percurso com duração prevista de duas horas.