Missa reúne fiéis de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Belém

Fiéis participam, na manhã deste sábado (3), de uma missa celebrada no Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, administrado por padres da Ordem dos Missionários Redentoristas, na avenida Arthur Bernardes, em Belém, como parte da Festividade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Logo após a missa, o Ícone do Amor (quadro da santa padroeira) foi colocado em uma viatura da Polícia Civil, dando início a carreata, exatamente, às 9h23.

A carreata terá o seguinte itinerário: a saída do Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, administrado por padres da Ordem dos Missionários Redentoristas, seguindo pela rodovia Arthur Bernardes, avenida Pedro Álvares Cabral, avenida Visconde de Souza Franco, avenida Marechal Hermes, avenida Presidente Vargas, rua Gaspar Vianna, avenida Visconde de Souza Franco, rua Boaventura das Silva, avenida Visconde de Souza Franco, rua Jerônimo Pimentel, travessa Soares Carneiro, avenida Senador Lemos, travessa Coronel Luiz Bentes, rodovia Arthur Bernardes e o retorno ao santuário. Fieis acompanharam o trajeto de bicicleta.

Com várias programações, a festividade segue até 27 de junho, dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nesse dia 27, serão celebradas missas às 5h30, 6h30, 12 horas e 17h30. Serão realizadas novenas, das 6 às 18 horas - de hora em hora, no santuário. Às 19 horas, será celebrada a Missa Solene e, logo depois, sairá a Procissão Luminosa, do santuário, em direção às vias Arthur Bernardes, Pedro Álvares Cabral, Djalma Dutra, Senador Lemos, Passagem das Flores e retorno ao santuário.

Dona Maria Sônia Nascimento, 72, participa da programação há 52 anos. "Nossa Senhora é uma mãe para todos nós que somos seus filhos", disse. "Ela já intercedeu muito por mim e a minha família. Já curou meu filho", afirmou ela, enquanto aguardava o começo da missa.

O vigilante Edivaldo Vicente Silva de Oliveira, 58 anos, participa da festividade desde 1988. Na época houve um problema no trabalho dele e que poderia prejudicá-lo. Ele recorreu a Nossa Senhora e tudo foi devidamente esclarecido. "Nossa Senhora representa segurança, tranquilidade, paz e refúgio", disse.

A missa é celebrada pelo pároco da Igreja, padre Cleidivan Brito. "A festividade é um evento muito esperado pelos nossos paroquianos e devotos de Nossa Senhora", disse. O religioso aproveitou para explicar a importância da carreata.

"Então, essa carreata de hoje, ela recorda o percurso feito pelo ícone quando chegou à cidade de Belém no ano de 1957. Os padres redentoristas, que na altura eram os americanos, os missionários e motoristas, chegaram aqui no ano de 1947 trazendo a devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O primeiro ícone (quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro) que é esse que vai na carreata só chegou dez anos depois", esclareceu.