Primeiros filhotes da Maternidade Canina da PM recebem treinamento

A primeira ninhada da Maternidade Canina, do Batalhão de Ações com Cães (BAC), nasceu em novembro do ano passado e iniciam, agora, os treinamentos para as ações especiais. Em breve, novos integrantes do Batalhão poderão assumir funções e exercer atividades dentro do policiamento.

Com acompanhamento de veterinários e adestradores, os seis filhotes, da raça pastor-belga-malinois, têm uma rotina de cuidados que inclui vacinação, vermifugação e exames de rotina. “Aos quatro meses de vida eles encerram as vacinas obrigatórias e são liberados para treinamentos externos”, informa a 2º tenente Marina Coutinho, médica veterinária do BAC.

O manejo direcionado é para as funções de trabalho no quartel, como faro de narcóticos ou explosivos, além da nova modalidade que é a busca de pessoas por odor específico. “Mesmo de forma lúdica, é direcionado na ninhada. Lá na frente, aqueles que se saírem melhor no treinamento vão para um mais específico. Eles estão superando as expectativas e ficamos felizes porque vemos todo o esforço e dedicação de todos os dias ensinar algo novo aos cães”, comenta o 3º Sargento J. Silva, membro da equipe de Adestramento e Instrução do BAC.

Plantel da PM tem perspectivas de crescimento

O foco é o reforço no trabalho de combate à criminalidade no Pará, como explica o comandante do BAC, tenente coronel Gabriel Gonçalves da Silva. “A maternidade contribui para a sociedade através do avanço para a instituição Polícia Militar para bem servir e proteger a sociedade paraense com o aumento do nosso efetivo canino e assim da nossa expressividade e trabalho, abrangendo principalmente as regiões do interior”, afirma o comandante.

A expectativa é que o BAC tenha um novo processo reprodutivo em breve, com a espera do período fértil de uma das cadelas do espaço. “Estamos com uma cadela aguardando o cio para fazer o processo de reprodução natural ou assistida e estamos no processo de aquisição de matrizes pois temos os nossos reprodutores aqui para dar início a mais ninhadas”, comenta a veterinária.