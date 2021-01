Estado terá primeira maternidade canina militar, em Belém

O Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar vai ganhar a primeira maternidade canina militar de Belém. O prédio começará a ser construído em fevereiro deste ano e será instalado na sede do Batalhão, na avenida Brigadeiro Protásio, no bairro do Marco, em Belém. Com isso a unidade passa a trabalhar com o manejo reprodutivo dos cães. Na quinta-feira (28), foi homologado o resultado que definiu a empresa vencedora da licitação, que vai construir o novo espaço.

Além das instalações físicas, o BAC vai adquirir equipamentos técnicos especializados, como aparelho de ultrassonografia, incubadora neonatal, equipamentos laboratoriais e cirúrgicos e 30 boxes com solários, onde serão alocados os novos cães. Segundo o tenente-coronel Luís Marcelo, um cão chega a custar R$ 18 mil, com uma expectativa de vida ativa na PM de até oito anos. "Não vai haver mais esse custo para o Estado. Agora, nós podemos ser um polo de fornecimento de cães a custo zero", disse.

Ainda de acordo com ele, os ganhos vão muito além do aspecto financeiro. "O total de cães que vamos ter vai chegar a, aproximadamente, 60, sendo que hoje nós temos 27. Além disso, vamos poder selecionar o cão, tirando da matilha, ainda filhotes, aqueles que têm aptidão para serem de faro de entorpecente, ou os cães que têm mais aptidão para serem de policiamento. Esse trabalho é realizado pelos nossos adestradores técnicos e cada cão tem a sua função", explicou o comandante do BAC.

Médica veterinária, a 2º tenente Marina Coutinho, que é mestre em reprodução animal e há um ano se dedica a cuidar dos cães policiais do BAC, disse que a reposição do efetivo canino não deve beneficiar apenas a unidade. "Se a cadela puder ter, em um parto, de 8 a 10 filhotes e pudermos aproveitar uma média de cinco deles, nós já temos um aproveitamento ótimo. A partir das reproduções seguintes, nós conseguimos ir fornecendo para as forças de segurança parcerias e para os canis setoriais da PM", afirmou.

Para o comandante do BAC, isso representa uma possibilidade de expandir o emprego dos cães na PM e um avanço no policiamento de unidades, onde já existe o canil setorial, como o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv). O Canil da PMPA foi criado em 12 de outubro de 1974, e foi elevado à condição de Batalhão no dia 14 de janeiro de 2020. O efetivo policial hoje é de 75 homens e 27 cães, esses últimos distribuídos nas seguintes categorias: 13 cães operacionais, 2 de faro de explosivos, 5 de faro de narcóticos, 1 de demonstração e 6 filhotes em treinamento para faro.