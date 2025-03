Primeiro Domingo da Quaresma é celebrado com reflexão e fé na sede do jornal O Liberal

Neste domingo (09/03), a sede do jornal O Liberal, localizado na Romulo Maiorana, no bairro do Marco, em Belém, foi palco de uma missa especial em celebração ao primeiro domingo da Quaresma, conduzida pelo padre Cláudio Pighin. A celebração, marcada por momentos de reflexão e oração, reuniu diversos fiéis.

A liturgia deste primeiro domingo de Quaresma tem como tema a aliança de Deus com a humanidade, o poder da Palavra divina e o enfrentamento das tentações, elementos que foram destacados durante a homilia de padre Cláudio. O sacerdote iniciou sua reflexão ressaltando que a Quaresma é um período de preparação espiritual, marcado por penitência, oração e jejum, e que a mensagem central é a importância de fortalecer a relação com Deus, especialmente nos momentos de tentação.

Durante sua homilia, padre Cláudio ressaltou como Jesus enfrentou as tentações durante sua vida terrena, mostrando como, para vencer o mal, é necessário fortalecer a paz e o poder da Palavra de Deus. Ele lembrou que, em uma sociedade cada vez mais voltada para o materialismo e a busca por poder, é preciso refletir sobre o papel da Palavra de Deus na vida cotidiana.

“O poder, como muitas vezes vemos no mundo, é utilizado para explorar o outro. Mas o poder de Deus é o poder de serviço, e é esse poder que devemos seguir. Jesus nos ensina que não devemos nos iludir com os prazeres passageiros que o tentador nos oferece, mas sim adorar o único Deus, aquele que nos guia”, afirmou o padre.

O sacerdote também refletiu sobre a sociedade moderna, que, segundo ele, se encontra “perdida” e em busca de soluções rápidas para seus problemas, quando, na verdade, é a experiência com Deus que nos proporciona paz.

"Nenhum poderoso deste mundo é capaz de dar a paz. Quem dá a paz é Deus. Se nos afastarmos de Deus, será difícil alcançar a verdadeira paz. É necessário fazer a experiência de um Deus conosco em todos os momentos", disse.

Para os presentes, como Carmen Pereira, de 42 anos, essa reflexão foi um convite a pensar sobre sua própria fé e desafios. A moradora do bairro do Tenoné expressou sua motivação para participar da missa, que ela considera uma oportunidade única de reavivar sua fé. “As missas do padre Cláudio tocam muito meu coração. Ele passa uma mensagem de carinho, amor e, principalmente, fé. É uma experiência que me ajuda a refletir e renovar minha relação com Deus”, afirmou Carmen.

Embora tenha enfrentado problemas de saúde, Carmen relatou que se preparou para a missa com meditação e oração. “Eu estou passando por dificuldades de saúde, mas tento me apegar muito a Deus e a Nossa Senhora. Essa missa é uma forma de encontrar forças e continuar com fé”, compartilhou emocionada.