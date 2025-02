Homilia: padre Claudio Pighin orienta fiéis para a coragem de amar como cristãos

O padre Claudio Pighin, diretor da Escola de Comunicação Papa Francisco, destaca na Homilia deste final de semana a necessidade de os cristãos saberem amar de verdade. A partir dos ensinamentos da passagem bíblica em Lucas 6, 27-38 (acerca de amar os inimigos, como disse Jesus Cristo), o padre enfatiza que “somente amando nós poderemos compreender a nossa vocação cristã, somente amando, nós compreendemos quem é o nosso Deus”.

“Portanto, nós temos que ter coragem de amar, de amar como Jesus nos ensinou. E, somente assim, ficaremos em sintonia com o nosso Deus. Ele ama infinitamente, e nós tentamos imitá-lo. Então, tenham coragem, amem com todas as forças, e, assim, entenderemos cada vez mais o nosso Deus”, finaliza o padre Claudio.