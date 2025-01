Primeiro bebê paraense de 2025 é um menino e inaugura a 'geração beta'; entenda

Nasceu às 7h12 desta quarta-feira (01/01), o primeiro bebê de 2025 da Santa Casa. Kaick Anderson Monteiro veio ao mundo de parto normal, pesando 2.906kg e medindo 50 cm. Cercado de cuidados e carinho pela mãe e pelo pai e a equipe médica, o bebê já mama e está muito bem.

Com 40 semanas de gestação, Deuziane Marques Monteiro, 37, contou que começou a sentir com mais intensidade as contrações, por volta das 22h, da última noite do ano de 2024, a terça-feira (31). Ela estava num culto na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, com o marido Patrick Anderson Monteiro, 33. O casal agradecia a bênção da gestação, quando Kaick deu os primeiros sinais que viria ao mundo. O nascimento se deu pela manhã, normal e sem complicações.

Deuziane disse que não cogitou a possibilidade de ser a primeira mãe do ano, e ficou surpresa ao saber disso. “É uma alegria, uma nova vida para a gente cuidar, para a gente amar”.

Patrick chorou ao segurar o filho pela primeira vez nos braços: “É gratificante. Além de vir inesperadamente no Réveillon, o Kaick chega para encher a nossa vida de bençãos e alegrias”.

Agora, o casal espera celebrar a vida do pequeno ao lado da família e dos outros filhos de Deuziane (dois meninos, de 16 e 11 anos).

A emoção também tomou conta da equipe que realizou o parto. Para a médica obstetra, Rosiane Macedo, é uma honra participar do nascimento do primeiro bebê do ano no hospital.

“Nós ficamos bastante felizes, porque a Santa Casa é uma maternidade tricentenária que se preocupa com o cuidado com a mãe, o cuidado com o recém-nascido, com boas práticas para que a evolução do parto seja bem acompanhada. Eu trabalho aqui há 15 anos e todos os anos, eu e a equipe multidisciplinar ficamos na expectativa para presenciar o primeiro nascimento e garantir o melhor atendimento", disse a enfermeira Rosiane Macedo.

Geração Beta

Inaugurando o grupo de crianças que integram a Geração Beta, Kaick, o primeiro bebê paraense nascido na Santa Casa em 2025, faz parte do surgimento de uma nova geração. O termo foi pelo pesquisador social, demógrafo e futurista Mark McCrindle, abarca um novo ciclo demográfico, composto por aqueles nascidos entre 2025 e 2039. Esta geração promete redefinir a sociedade global, sendo moldada por avanços tecnológicos sem precedentes e pela presença massiva de inteligência artificial em diversos aspectos da vida.