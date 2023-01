Primeiro bebê de 2023 no Pará é a menina Rebeca Vitória no Hospital Abelardo Santos

A primeira vida que chegou ao Pará em 2023 foi a menina Rebeca Vitória, que nasceu no Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS), às 00h04 deste dia 1º de janeiro. A família é do município de São Sebastião da Boa Vista, no arquipélago do Marajó. A criança veio ao mundo pensando 2,342 kg e de parto normal. A pequena Raquel Vitória, agora, é a filha caçula do casal Raquel Oliveira Fusco e Zaqueu Farias Serrão. Juntos, eles têm mais uma menininha de quatro anos. As informações são da Agência Pará.

Rebeca Vitória é uma bebê arco-íris - fruto de uma gestação anterior que foi marcada por morte prematura. Antes de Raquel Fusco engravidar da filha, a dona de casa teve outras duas gestações anteriores que resultaram em uma aborto espontâneo.

A menininha, que veio ao mundo na madrugada deste domingo (1º) e conseguiu o “título” de “primeira bebê nascer em 2023 no Pará”, teve dificuldades para nascer ao chegar com 34 semanas. Mesmo fazendo todo o acompanhamento de pré-natal, Raquel afirmou que chegou a passar “alguns sustos com episódios de sangramento nacional, muitas náuseas e azia”.

“Mas no final, tudo deu certo e a minha bebê nasceu”, comemorou Raquel com a caçula nos braços.

O nascimento de Rebeca Vitória foi marcado por fogos de artifícios que explodiram no céu durante a virada do Ano Novo. A mãe de segunda viagem contou que teve um trabalho de parto recheado de emoções, que foi vivenciado ao lado do companheiro, Zaqueu.

Raquel e o esposo saíram do município de São Sebastião da Boa Vista rumo à Belém no dia 25 de dezembro, e ficaram hospedados na casa de familiares na capital. No dia 30, ao perceber que estava perdendo líquido amniótico, ela foi levada ao Abelardo Santos, onde ficou internada e teve a filha.

Como forma de eternizar esse momento, Rebeca Vitória foi presenteada pela equipe que estava de plantão na noite do Ano Novo com uma pintura da placenta de sua mãe, onde foi a sua “primeira casa” durante a gestação. A iniciativa faz parte do Projeto Árvore da Vida.