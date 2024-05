Primeira edição do ‘Clube Usina’ leva lazer a comunidades de Belém neste domingo (26)

Uma programação especial com várias atividades de lazer foi promovida neste domingo (26) pelo governo do Pará, por meio da Secretaria de Articulação da Cidadania (Seac). A primeira edição do “Clube Usina” foi realizada entre 8h e 12h, na Usina da Paz Jurunas/Condor, em Belém. Durante a manhã, todos os espaços estiveram liberados para o uso da comunidade, incluindo o Parque Pet (ParCão), espaços esportivos e a piscina.

O objetivo do evento é aproximar as Usinas da Paz das comunidades, transformando os complexos em uma opção de lazer para que as famílias possam aproveitar o domingo. Foram realizadas atividades como treinos funcionais, exibição de filmes, rapel, atividades inclusivas e recreativas para crianças, oficinas de adestramento de cães e shows musicais.

O secretário Igor Normando visitou o espaço neste domingo e destacou a importância do projeto para a comunidade e para o empreendedorismo (Igor Mota / O Liberal)

Segundo o titular da Seac, Igor Normando, as Usinas da Paz são o maior complexo de cidadania do Brasil, com mais de 70 serviços para a população. “É um espaço fantástico que também pode ser usado aos finais de semana. Nós estamos trazendo o ‘Clube Usina’, que é justamente abrir todo último final de semana do mês para que a comunidade possa ter, efetivamente, todas as oportunidades que a gente tem”, avaliou.

Um dos destaques da manhã de lazer foi o uso da piscina e da quadra pela comunidade. O professor Pedro Rodrigues, de 38 anos, levou os dois filhos pré-adolescentes para se divertirem e disse que, como morador do bairro do Jurunas, achou a proposta “muito interessante”. “Eu sou pai e a gente percebe que é um espaço que tem essa função cultural, educacional também e de lazer para a população. Então, quando tem oportunidade para as crianças, os pais ficam felizes”.

Empreendedorismo

Outra vantagem do “Clube Usina” é o incentivo ao empreendedorismo, já que uma feira estava sendo realizada no local, com a venda de roupas, acessórios e alimentos, por exemplo. O secretário Igor Normando afirma que há um incentivo à economia, porque os microempreendedores que expõem seus produtos conseguem alcançar uma renda maior por conta do movimento de pessoas.

A comerciante Cristiane Souza, de 49 anos, trabalha com a venda de roupas e alimentos. Geralmente, ela atende por encomenda e tem um espaço físico em sua casa, mas em eventos como o deste domingo ela consegue uma oportunidade maior de mostrar seu trabalho.

“Está sendo uma oportunidade incrível estar aqui neste evento, estamos abraçando essa ideia, é uma oportunidade única. Nossas vendas bombam quando tem eventos assim”.

Segundo a empreendedora Cristiane Souza, de 49 anos, suas vendas sempre "bombam" em eventos como esse (Igor Mota / O Liberal)

A expectativa, segundo Igor Normando, é de que a ação seja realizada uma vez por mês, sempre no último final de semana, em todas as Usinas da Paz em funcionamento. O cronograma será divulgado em breve, nas redes sociais das Usinas da Paz.