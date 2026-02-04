Previsão do tempo em Belém hoje (24/02); que horas vai chover? Confira os detalhes

A previsão do tempo para Belém, no Pará, nesta terça-feira (24/02/2026), indica um dia de céu carregado e alta probabilidade de precipitação acumulada. 🌦️ A combinação segue típica de fevereiro na capital paraense.

🌧️ Vai chover em Belém hoje, dia 24/02?

A tendência é de chuva. Em Belém, deve chover mais à tarde. ⛈️

🌡️ Temperatura esperada

As temperaturas devem ficar dentro do padrão de fevereiro na cidade, com calor predominando durante o dia. 🔥

🌅 Temperatura mínima: entre 23°C e 24°C

entre 🌞 Temperatura máxima: entre 28°C e 29°C

⏰ Períodos com maior chance de chuva

Para quem vai sair de casa, vale ficar atento aos horários com maior instabilidade. 👀

🌤️ Manhã: céu encoberto com aberturas mínimas de sol. Pode haver registro de chuva fraca a qualquer momento

céu encoberto com aberturas mínimas de sol. Pode haver registro de chuva fraca a qualquer momento 🌦️ Tarde: período de alerta, com previsão de pancadas de chuva moderadas a fortes

período de alerta, com previsão de pancadas de chuva moderadas a fortes 🌙 Noite: tempo segue instável, com o céu permanecendo nublado e ocorrência de chuva leve

💧 Umidade do ar em Belém

Os índices de umidade do ar seguem elevados na capital paraense, o que contribui para a sensação de calor ao longo do dia.

💧 Umidade máxima: 100%

100% 💧 Umidade mínima: 78%

Tendência para os próximos dias

A tendência para o restante da semana é de continuidade das chuvas persistentes, com aparecimento do sol de forma mais tímida apenas no final da semana na Região Metropolitana de Belém, um padrão comum do clima amazônico nesta época do ano.