Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Previsão do tempo em Belém hoje (24/02); que horas vai chover? Confira os detalhes

Confira como fica o clima na capital paraense nesta terça-feira (24/02), com detalhes sobre chuva, temperatura, umidade e os períodos com maior chance de chuva

Lívia Ximenes
fonte

Há previsão de chuva para Belém nesta terça-feira (24), principalmente à tarde (Igor Mota/ O Liberal)

A previsão do tempo para Belém, no Pará, nesta terça-feira (24/02/2026), indica um dia de céu carregado e alta probabilidade de precipitação acumulada. 🌦️ A combinação segue típica de fevereiro na capital paraense.

🌧️ Vai chover em Belém hoje, dia 24/02?

A tendência é de chuva. Em Belém, deve chover mais à tarde. ⛈️

🌡️ Temperatura esperada

As temperaturas devem ficar dentro do padrão de fevereiro na cidade, com calor predominando durante o dia. 🔥

  • 🌅 Temperatura mínima: entre 23°C e 24°C
  • 🌞 Temperatura máxima: entre 28°C e 29°C

⏰ Períodos com maior chance de chuva

Para quem vai sair de casa, vale ficar atento aos horários com maior instabilidade. 👀

  • 🌤️ Manhã: céu encoberto com aberturas mínimas de sol. Pode haver registro de chuva fraca a qualquer momento
  • 🌦️ Tarde: período de alerta, com previsão de pancadas de chuva moderadas a fortes
  • 🌙 Noite: tempo segue instável, com o céu permanecendo nublado e ocorrência de chuva leve

💧 Umidade do ar em Belém

Os índices de umidade do ar seguem elevados na capital paraense, o que contribui para a sensação de calor ao longo do dia.

  • 💧 Umidade máxima: 100%
  • 💧 Umidade mínima: 78%

Tendência para os próximos dias

A tendência para o restante da semana é de continuidade das chuvas persistentes, com aparecimento do sol de forma mais tímida apenas no final da semana na Região Metropolitana de Belém, um padrão comum do clima amazônico nesta época do ano.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

previsão do tempo

Clima

vai chover em belém?

que horas vai chover em belém

belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BUSCA

Morte de protetora em Belém deixa 60 gatos castrados à espera de adoção

Todos os felinos disponíveis já passaram pelo processo de castração e os novos tutores contarão com suporte veterinário

21.02.26 12h02

Afeto por encomenda

Com foco em experiências, mercado de surpresas personalizadas se expande em Belém

Profissionais do setor relatam aumento na demanda por serviços que vão desde ambientações românticas até cestas e presentes exclusivos

15.02.26 6h30

POLÍCIA

VÍDEO: Assalto em plena luz do dia é flagrado em parada de ônibus perto do comércio de Belém

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos

29.01.26 8h42

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

MAIS LIDAS EM BELÉM

BELÉM

Veja os 132 pontos de venda autorizados pela Vigilância Sanitária a comercializar açaí em Belém

Os estabelecimentos estão presentes em diversos bairros da capital, especialmente entre os bairros Jurunas, Guamá, Cremação, Marco, Pedreira, Umarizal, entre outros

22.02.26 10h44

FIM DA TRADIÇÃO

Uso de saia perde a obrigatoriedade no Colégio Paes de Carvalho; entenda a polêmica

Mudança no uniforme do tradicional colégio de Belém ocorre após determinação do MPPA e relatos de assédio no trajeto escolar

23.02.26 8h00

CUIDADOS

Deixar cães e gatos sozinhos por longos períodos pode afetar a saúde, alerta especialista

Em Belém, ainda não existe legislação específica que trate do tempo máximo em que um animal pode permanecer sozinho em residências. No entanto, especialistas alertam para negligência à saúde

22.02.26 9h00

CLIMA

Previsão do tempo em Belém hoje (23/02); que horas vai chover? Confira os detalhes

Confira como fica o clima na capital paraense nesta segunda-feira (23/02), com detalhes sobre chuva, temperatura, umidade e os períodos com maior chance de chuva

23.02.26 5h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda