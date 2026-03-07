Previsão do tempo em Belém hoje (07/03); que horas vai chover? Confira os detalhes
Confira como fica o clima na capital paraense neste sábado (07/03), com detalhes sobre chuva, temperatura, umidade e os períodos com maior chance de chuva
A previsão do tempo para Belém, no Pará, neste sábado (07/03/2026), indica um dia de calor intenso e mormaço, com o sol aparecendo entre nuvens pela manhã e favorecendo a formação de pancadas de chuva fortes com trovoadas no meio da tarde. 🌦️ A combinação segue típica de fevereiro na capital paraense.
🌧️ Vai chover em Belém hoje, dia 07/03?
A tendência é de pancadas no meio da tarde. Em Belém, há previsão de sol entre nuves pela manhã. ⛈️
🌡️ Temperatura esperada
As temperaturas devem ficar dentro do padrão de fevereiro na cidade, com calor predominando durante o dia. 🔥
- 🌅 Temperatura mínima: entre 23°C e 24°C
- 🌞 Temperatura máxima: entre 31°C e 33°C
⏰ Períodos com maior chance de chuva
Para quem vai sair de casa, vale ficar atento aos horários com maior instabilidade. 👀
- 🌤️ Manhã: sol entre nuvens, tempo predominantemente firme e abafado
- 🌦️ Tarde: janela crítica de 14h45 a 17h15, período de maior risco para temporais isolados e descargas elétricas
- 🌙 Noite: redução da instabilidade, com céu nublado e chuviscos isolados
💧 Umidade do ar em Belém
Os índices de umidade do ar seguem elevados na capital paraense, o que contribui para a sensação de calor ao longo do dia.
- 💧 Umidade máxima: 97%
- 💧 Umidade mínima: 55%
Tendência para os próximos dias
A tendência para o restante da semana é aumento da nebulosidade vinda do oceano na Região Metropolitana de Belém, um padrão comum do clima amazônico nesta época do ano. A previsão indica que há antecipação na formação das nuvens de chuva, mantendo as temperaturas máximas ligeiramente menores.
