Previsão do tempo em Belém hoje (07/03); que horas vai chover? Confira os detalhes

A previsão do tempo para Belém, no Pará, neste sábado (07/03/2026), indica um dia de calor intenso e mormaço, com o sol aparecendo entre nuvens pela manhã e favorecendo a formação de pancadas de chuva fortes com trovoadas no meio da tarde. 🌦️ A combinação segue típica de fevereiro na capital paraense.

🌧️ Vai chover em Belém hoje, dia 07/03?

A tendência é de pancadas no meio da tarde. Em Belém, há previsão de sol entre nuves pela manhã. ⛈️

🌡️ Temperatura esperada

As temperaturas devem ficar dentro do padrão de fevereiro na cidade, com calor predominando durante o dia. 🔥

🌅 Temperatura mínima: entre 23°C e 24°C

entre 🌞 Temperatura máxima: entre 31°C e 33°C

⏰ Períodos com maior chance de chuva

Para quem vai sair de casa, vale ficar atento aos horários com maior instabilidade. 👀

🌤️ Manhã: sol entre nuvens, tempo predominantemente firme e abafado

sol entre nuvens, tempo predominantemente firme e abafado 🌦️ Tarde: janela crítica de 14h45 a 17h15, período de maior risco para temporais isolados e descargas elétricas

janela crítica de 14h45 a 17h15, período de maior risco para temporais isolados e descargas elétricas 🌙 Noite: redução da instabilidade, com céu nublado e chuviscos isolados

💧 Umidade do ar em Belém

Os índices de umidade do ar seguem elevados na capital paraense, o que contribui para a sensação de calor ao longo do dia.

💧 Umidade máxima: 97%

97% 💧 Umidade mínima: 55%

Tendência para os próximos dias

A tendência para o restante da semana é aumento da nebulosidade vinda do oceano na Região Metropolitana de Belém, um padrão comum do clima amazônico nesta época do ano. A previsão indica que há antecipação na formação das nuvens de chuva, mantendo as temperaturas máximas ligeiramente menores.