Previsão do tempo em Belém hoje (06/03); que horas vai chover? Confira os detalhes
Confira como fica o clima na capital paraense nesta sexta-feira (06/03), com detalhes sobre chuva, temperatura, umidade e os períodos com maior chance de chuva
A previsão do tempo para Belém, no Pará, nesta sexta-feira (06/03/2026), indica que, pela manhã, o calor será intenso, criando o cenário ideal para a formação de nuvens de temporal. 🌦️ A combinação segue típica de fevereiro na capital paraense.
🌧️ Vai chover em Belém hoje, dia 06/03?
A tendência é de sol e chuva. Em Belém, a sensação térmica pode chegar a 36º. ⛈️
🌡️ Temperatura esperada
As temperaturas devem ficar dentro do padrão de fevereiro na cidade, com calor predominando durante o dia. 🔥
- 🌅 Temperatura mínima: entre 23°C e 24°C
- 🌞 Temperatura máxima: entre 31°C e 33°C
⏰ Períodos com maior chance de chuva
Para quem vai sair de casa, vale ficar atento aos horários com maior instabilidade. 👀
- 🌤️ Manhã: sol entre poucas nuvens, tempo aberto e estável até 12h
- 🌦️ Tarde: maior risco de pancadas fortes com trovoadas, principalmente entre 14h30 e 17h30
- 🌙 Noite: céu nublado a parcialmente nublado, com instabilidade perdendo força após às 20h
💧 Umidade do ar em Belém
Os índices de umidade do ar seguem elevados na capital paraense, o que contribui para a sensação de calor ao longo do dia.
- 💧 Umidade máxima: 98%
- 💧 Umidade mínima: 54%
Tendência para os próximos dias
A tendência para o restante da semana é de repetição do mesmo padrão na Região Metropolitana de Belém, um padrão comum do clima amazônico nesta época do ano. A previsão indica que as máximas devem se estabilizar em 31°C.
