Previsão do tempo em Belém hoje (06/03); que horas vai chover? Confira os detalhes

A previsão do tempo para Belém, no Pará, nesta sexta-feira (06/03/2026), indica que, pela manhã, o calor será intenso, criando o cenário ideal para a formação de nuvens de temporal. 🌦️ A combinação segue típica de fevereiro na capital paraense.

🌧️ Vai chover em Belém hoje, dia 06/03?

A tendência é de sol e chuva. Em Belém, a sensação térmica pode chegar a 36º. ⛈️

🌡️ Temperatura esperada

As temperaturas devem ficar dentro do padrão de fevereiro na cidade, com calor predominando durante o dia. 🔥

🌅 Temperatura mínima: entre 23°C e 24°C

entre 🌞 Temperatura máxima: entre 31°C e 33°C

⏰ Períodos com maior chance de chuva

Para quem vai sair de casa, vale ficar atento aos horários com maior instabilidade. 👀

🌤️ Manhã: sol entre poucas nuvens, tempo aberto e estável até 12h

sol entre poucas nuvens, tempo aberto e estável até 12h 🌦️ Tarde: maior risco de pancadas fortes com trovoadas, principalmente entre 14h30 e 17h30

maior risco de pancadas fortes com trovoadas, principalmente entre 14h30 e 17h30 🌙 Noite: céu nublado a parcialmente nublado, com instabilidade perdendo força após às 20h

💧 Umidade do ar em Belém

Os índices de umidade do ar seguem elevados na capital paraense, o que contribui para a sensação de calor ao longo do dia.

💧 Umidade máxima: 98%

98% 💧 Umidade mínima: 54%

Tendência para os próximos dias

A tendência para o restante da semana é de repetição do mesmo padrão na Região Metropolitana de Belém, um padrão comum do clima amazônico nesta época do ano. A previsão indica que as máximas devem se estabilizar em 31°C.