Previsão do tempo em Belém hoje (04/03); que horas vai chover? Confira os detalhes

Confira como fica o clima na capital paraense nesta quarta-feira (04/03), com detalhes sobre chuva, temperatura, umidade e os períodos com maior chance de chuva

Lívia Ximenes
fonte

Para esta quarta-feira, 4 de março, é esperado instabilidade durante todo o dia (Thiago Gomes / O Liberal)

A previsão do tempo para Belém, no Pará, nesta quarta-feira (04/03/2026), indica um dia de tempo severamente instável, com pouca abertura de sol e alta probabilidade de chuva persistente. 🌦️ A combinação segue típica de fevereiro na capital paraense.

🌧️ Vai chover em Belém hoje, dia 04/03?

A tendência é de chuva o dia inteiro. Em Belém, é esperado um dos maiores volumes da semana. ⛈️

🌡️ Temperatura esperada

As temperaturas devem ficar dentro do padrão de fevereiro na cidade, com calor predominando durante o dia. 🔥

  • 🌅 Temperatura mínima: entre 23°C e 24°C
  • 🌞 Temperatura máxima: entre 27°C e 28°C

⏰ Períodos com maior chance de chuva

Para quem vai sair de casa, vale ficar atento aos horários com maior instabilidade. 👀

  • 🌤️ Manhã: céu encoberto com chuva leve ou moderada a qualquer momento
  • 🌦️ Tarde: período de alerta máximo, com temporais de volumes acumulados elevados, principalmente entre 15h e 17h30
  • 🌙 Noite: manutenção do tempo fechado e úmido, com chuvas isoladas

💧 Umidade do ar em Belém

Os índices de umidade do ar seguem elevados na capital paraense, o que contribui para a sensação de calor ao longo do dia.

  • 💧 Umidade máxima: 100%
  • 💧 Umidade mínima: 80%

Tendência para os próximos dias

A tendência para o restante da semana é que a chuva persistente comece a dar lugar ao retorno do sol entre nuvens, com a máxima subindo para 30°C na Região Metropolitana de Belém, um padrão comum do clima amazônico nesta época do ano. A previsão indica que a instabilidade segue, mas de forma mais isolada e concentrada no final da tarde.

Palavras-chave

previsão do tempo

Clima

vai chover em belém?

que horas vai chover em belém
Belém
.
