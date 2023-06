Previsão do tempo é de dias ensolarados e poucas chuvas na Grande Belém

A previsão do tempo para esta semana é de dias ensolarados e com poucas chuvas. Na Região Metropolitana de Belém, no Marajó e no nordeste do Pará, o clima predominante deve ser de alta temperatura ao longo do dia, chegando à máxima de 34ºC, e possibilidade de pancadas de chuvas de curta duração no final da tarde ou no início da noite.

“Os próximos dias serão de céu claro e poucas nuvens, mas, no decorrer do dia, pode evoluir para uma quantidade de nuvens maiores, que ocasionam pancadas de chuvas isoladas e de rápida duração, acompanhadas de trovão, relâmpago e, ocasionalmente, rajada de vento”, explica o meteorologista Sidney Abreu, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Com a proximidade de julho, as chuvas devem ser cada vez mais escassas, em contrapartida a um mês de junho com quedas de água além do esperado. “Poucas chuvas, rápidas e isoladas, depois de um início de mês chuvoso. Até esta segunda, já há um registro de 247.2 milímetros chovidos, mais de 20% acima da média para julho, de 205.8 mm”, afirma o especialista.

De acordo com o meteorologista, as chuvas deste final de semana contribuíram para os altos índices pluviométricos da Grande Belém. No começo da noite do último sábado (17), um temporal provocou diversos alagamentos e transtornos. Bairros como Pedreira, Marco e Cremação tiveram quarteirões inundados, “ilhando” pessoas e obrigando motoristas a buscarem rotas alternativas para garantir deslocamentos mais ágeis.

“Só na chuva que caiu entre as 15h e 20h do dia 17, foram registrados cerca de 94 mm, ou seja, um acumulado muito grande, que contribuiu para que os índices ultrapassassem a média”, conclui.