Forte chuva em Belém provoca transtorno no trânsito e ruas ficam alagadas na noite deste sábado

No começo da noite deste sábado (17), uma forte pancada de chuva provocou diversos alagamentos e transtornos em Belém. Bairros como Pedreira, Marco e Cremação tiveram vários quarteirões inundados, obrigando as pessoas a pararem para esperar a água suja escoar. No trânsito, alguns motoristas se viram obrigados a buscar rotas alternativas para garantir deslocamentos mais ágeis.

Avenida Marquês de Herval com a travessa Nove de Janeiro (Akira Takatsuji)

Houve registro de alagamentos em áreas próximas a canais historicamente marcados por transbordamento fácil. A avenida Marquês de Herval com a travessa Nove de Janeiro, na Pedreira, o trânsito ficou lento devido ao volume de água nas pistas e à quantidade de veículos. Na passagem Álvaro Adolfo, no mesmo bairro, os moradores tiveram dificuldades de entrar e sair de suas residências. No local, até a porta de uma geladeira foi vista boiando em plena via pública.

Passagem Álvaro Adolfo, no bairro de Pedreira (Akira Takatsuji)

Na rua dos Mundurucus, no bairro da Cremação, a água invadiu os corredores e os usuários tiveram de colocar o pé na água. Enquanto que na avenida Duque de Caxias, no bairro do Marco, as valas transbordavam, não dando conta de escoar a quantidade de água após algumas horas de chuva.