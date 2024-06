Prefeitura recebe investimento de R$ 1 milhão para estudos da Bacia do Ariri

Outro projeto lançado na tarde desta quarta-feira (26) pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, foi o projeto "Valorização socioambiental da Bacia do Ariri", que está sob coordenação de Laís Viggiano, ponto-focal técnico pela Coordenadoria de Projetos Especiais (CPE) e atual Coordenadora do Programa de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Mata Fome (Prommaf), em cooperação à Sesan. O projeto também recebeu o recurso de aproximadamente R$1 milhão de reais para a realização de estudos.

O projeto busca realizar os estudos e levantamento de infraestrutura e socioambiental a fim de obter dados e diagnósticos que auxiliem na promoção de desenvolvimento socioeconômico e ambiental da região da bacia por meio da construção de novas infraestruturas, como estradas e sistemas de saneamento, para melhorar a acessibilidade e a qualidade de vida da população da região que hoje vive em situação de risco de inundação e alagamento.

"O estudo vai diagnosticar e fazer um recorte espacial da Bacia do Ariri. Essa área fica entre os bairros do naguaria e Tenoné, que é uma área ocupada por moradias em situação de palafitas e tem riscos de inundações e alagamentos conforme as chuvas e marés”, explica Laís Viggiano.

O prefeito de Belém explica que a ideia do projeto é preservar o verde existente nessa área urbana. “Esse estudo vai viabilizar que futuramente seja feito um trabalho de drenagem e evitar os alagamentos daquela área. É uma política de urbanização e macrodrenagem da Bacia do Ariri”, explica o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

Faz parte de um conjunto de ações que visa romper com a sequência histórica de ocupação de áreas de várzea, por meio do desmatamento da vegetação nativa e objetiva mitigar problemas socioambientais futuros.

Prevê, ainda, a reabilitação de nascentes d'água e sistemas de áreas verdes em áreas urbanas, conectando e fornecendo acessibilidade às margens de rios promovendo integração intermunicipal, parques lineares e outros espaços públicos, a fim de mitigar a vulnerabilidade das cidades a inundações e outros efeitos das mudanças climáticas, beneficiando diretamente cerca de 470 famílias que vivem em áreas de risco. O investimento previsto para este projeto é de 180 mil euros a serem utilizados nos estudos, levantamentos e diagnósticos para subsidiar sua execução.

Sobre o LAIF City Life

O LAIF City Life apoia os governos locais na identificação e formulação de projetos urbanos e fornece recursos para a realização de estudos técnicos para apoiar o financiamento subsequente de sua implementação.

É uma iniciativa da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AecidD) e da União Europeia (UE) para identificar e formular intervenções de infraestrutura urbana que tornem as cidades latino-americanas mais habitáveis e sustentáveis, por meio da melhoria dos espaços públicos, da infraestrutura urbana e da moradia adequada, além do fortalecimento das capacidades de gestão dos municípios.