Prefeitura ouve comunidade sobre projeto da primeira escola quilombola de Belém

A Prefeitura de Belém se reuniu, na última segunda-feira (3), com a comunidade escolar da Escola Municipal de Educação do Campo (Emec) Angelus Nascimento, localizada no quilombo do Sucurijuquara, no distrito de Mosqueiro. O Projeto Político-Pedagógico (PPP) da unidade educacional está em processo de regulamentação. Ela será a primeira escola de Educação Quilombola da capital paraense.

O encontro foi para dialogar sobre a reforma da Emec Angelus Nascimento e as necessidades de adaptações da estrutura física da escola, para que as obras possam atender aos anseios da comunidade. Participaram representantes da Secretaria Municipal de Educação (Semec) e Coordenadoria Antirracista de Belém (Coant), comunidade escolar e associação de moradores do quilombo.

“Para a escola ser um espaço que tem por essência a participação da comunidade, é fundamental que todos os atores estejam envolvidos e possam expor ideias e prioridades nas alterações que devem estar presentes no projeto. É a comunidade que precisa dizer o que quer e como quer”, diz a titular da Coordenadoria de Educação para as Relações Étnico-Raciais (Coderer) da Semec, Sinara Dias.

Educação quilombola

A diretora Ivete Gomes, que foi aluna da escola, conta que participar desse processo de elaboração do projeto para uma nova escola é motivo de orgulho. “(...) Esta reforma terá como benefício uma qualidade de educação para os nossos alunos, principalmente sendo a primeira escola quilombola da nossa rede municipal de ensino. Deve ser uma unidade referenciada”, comemora a diretora.

Segundo a presidente da Associação dos Remanescentes de Quilombola da Comunidade do Sucurijuquara (Areqs), Roberta Vale, a reforma da escola já está sendo esperada pela comunidade. “A participação dos moradores nos deixa muito satisfeitos, porque vai ter a nossa contribuição para um espaço acolhedor, onde nossos filhos se sintam bem para aprender o que for necessário para o crescimento como cidadãos na sociedade”, diz

A Angelus Nascimento fica no território quilombola de Sucurijuquara, ao norte da ilha de Mosqueiro, entre o bairro de Carananduba e a Baía do Sol. A comunidade, que tem uma população de 689 habitantes, recebeu o reconhecimento da titulação como território quilombola pela Fundação Palmares em 2014.