prefeitura lança operação para coibir cobrança ilegal de flanelinhas em belém

O prefeito de Belém, Igor Normando, lança, nesta quarta-feira (3), uma nova etapa da operação “Belém em Ordem” que vai combater a cobrança ilegal de flanelinhas em vagas públicas de estacionamento no município e assegurar o uso justo e legal do espaço público à população.

Batizada de "Vaga Segura", a operação já está em andamento desde o início da manhã desta quarta-feira. A concentração dos guardas municipais ocorre no Portal da Amazônia. Ainda segundo a prefeitura, o objetivo da ação é coibir a prática irregular de flanelinhas que vêm ocupando vagas públicas de forma ilegal e, em muitos casos,extorquindo motoristas e moradores.

VEJA MAIS:

Operação visa combater a cobrança ilegal de flanelinhas em vagas públicas de estacionamento (Foto Raoni Joseph/Especial para O Liberal)

Com essa ação, a prefeitura reforça o compromisso de garantir o direito de ir e virda população,assegurando que os espaços públicos de estacionamentosejamusados de formajusta, segura e regbulamentada. A Redação Integrada de O Liberal segue apurando mais detalhes dessa ação do governo municipal.