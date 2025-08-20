Capa Jornal Amazônia
Flanelinha suspeito de extorquir motoristas próximo a estádio de futebol em Belém é preso pela PC

O suspeito atuava no entorno do estádio, localizado na Almirante Barroso, e ameaçou danificar o veículo das vítimas caso não recebesse o pagamento exigido

O Liberal
fonte

Flanelinha suspeito de extorquir motoristas próximo a estádio de futebol em Belém é preso pela PC. (Foto: Polícia Civil)

Um homem suspeito de ameaçar e extorquir motoristas no entorno de um estádio de futebol na Almirante Barroso, em Belém, foi preso pela Polícia Civil. A ação ocorreu na terça-feira (19), durante a operação “Pedra no Caminho”, visando dar cumprimento a um mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão. O suspeito atuava como guardador de carros, função popularmente conhecida como ‘flanelinha’.

A ação foi realizada pela Delegacia de Proteção ao Torcedor e de Grandes Eventos (DPTGE/DIOE). “O procedimento investigativo teve início após a ampla veiculação em redes sociais de um vídeo em que o investigado aparece extorquindo um casal que estacionou o veículo em via pública, nas proximidades do estádio onde acontecia a partida entre Paysandu e Athletic. Nas imagens, ele exige o pagamento de R$20,00 e ameaça arremessar uma pedra no veículo se o casal não pagasse o valor exigido. Ele chega a abrir a porta do carro onde se encontrava o motorista, como forma de intimidá-lo, e impede que os ocupantes deixem o local sem efetuar o pagamento”, contou o delegado Marcos André Araújo, titular da DPTGE.

Ao tomar conhecimento dos fatos, a equipe de investigação iniciou as apurações e identificou a vítima, que prestou depoimento confirmando os fatos. A mulher ainda apresentou o comprovante da transferência via PIX que foi feita diretamente para uma conta vinculada ao investigado.

“Durante a execução das medidas judiciais, a nossa equipe policial também deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão no endereço do sujeito, localizado no bairro da Pedreira, onde foram encontrados e apreendidos o colete e a camisa utilizados por ele no dia dos fatos”, concluiu o delegado.

Operação

A atuação da PCPA, por meio da operação “Pedra no Caminho", demonstra o firme compromisso institucional da unidade policial especializada em combater práticas prejudiciais aos torcedores que frequentam os estádios de futebol na cidade de Belém.

