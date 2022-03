Prefeitura diz que é falso o aparecimento de manchas de óleo em Outeiro

A Prefeitura de Belém, por meio da Comissão de Defesa Civil Municipal, Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e Agência Distrital de Outeiro (Arout), informou que esteve na Praia Grande, no distrito de Outeiro, onde supostamente manchas de óleo teriam aparecido na areia, na manhã desta segunda-feira, 14. Em nota, a prefeitura disse que os técnicos municipais vistoriaram a área e não constataram nenhum tipo de substância na praia do distrito.

O posicionamneto da gestão municipal foi divulgado após algumas fotos circularem nas redes sociais mostrando supostas manchas de óleo nas areias de Outeiro.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), por meio do Departamento de Controle Ambiental (DCA), também se posicionou com uma nota específica. "Os técnicos da secretaria estiveram no distrito de Outeiro, em visita conjunta com a Defesa Civil e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente para verificar a suposta mancha de óleo que teria aparecido na Praia Grande daquele distrito", explicou.