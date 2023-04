Prefeitura de Belém realiza mutirão de atualização de dados do CadÚnico nesta quarta-feira (5)

A Prefeitura de Belém realiza, nesta quarta-feira (5), o “Dia D” da atualização de dados do Cadastro Único (CadÚnico). O procedimento é destinado a famílias registradas nos anos de 2016 a 2019 e visa evitar transtornos aos usuários de suspensão ou bloqueio de benefícios. Os atendimentos ocorrem nos 12 Centros de Referências de Assistência Social (Cras) ou Central do CadÚnico mais próximo da residência do beneficiário.

O mutirão é destinado apenas a famílias registradas nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, cujo prazo final para atualização encerra no próximo dia 14 de abril. A Fundação Papa João XXIII (Funpapa), responsável por coordenar o banco de dados da Central do CadÚnico, destaca que as famílias cadastradas nos demais anos precisam aguardar o chamamento oficial, de competência do governo federal.

A Funpapa informa, ainda, que, em razão do mutirão de atualização cadastral, não haverá atendimento para os demais serviços dos Cras.

Serviço:

Prefeitura de Belém realiza mutirão de atualização do CadÚnico de famílias cadastradas de 2016 a 2019

Data: 05/04/2023, das 08h às 17h

Local: todos os 12 Cras e Central do CadÚnico de Belém

Confira o endereço dos Cras de Belém:

Cras Aurá - Endereço: Rodovia BR 316, Granja Modelo Km 6 – Ananindeua.

Cras Guamá - Endereço: Rua Augusto Correa. Nr 494. Esquina com Perimetral.

Cras Cremação - Endereço: Av. Alcindo Cacela. Nr 2993. Entre rua São Miguel e rua Fernando Guilhon.

Cras Jurunas - Endereço: Rua dos Mundurucus. Nr 360. Entre Trav. de Breves e Av. Bernardo Sayão.

Cras Mosqueiro - Endereço: Rua Francelina Santos (rua da Bateria). Nr 509. Px a guarda municipal – Farol.

Cras Barreiro - Endereço: Trav. Djalma Dutra. Nr 265. Esquina com Municipalidade.

Cras Benguí - Endereço: Rua Betânia. Alameda Ananindeua. Nr 111.

Cras Pedreira - Endereço: Trav. Timbó. Nr 1557. Entre Av. Visconde de Inhaúma e Av. Marquês de Herval.

Cras Outeiro - Endereço: Avenida Beira Mar. Nr 310. Bairro: São João de Outeiro.

Cras Icoaraci - Endereço: Rua Manoel Barata. Nr 1104. Próximo ao fórum de Icoaraci. Bairro: Cruzeiro.

Cras Tapanã - Endereço: Rua das Rosas. Nr 194. Entre Augusto Montenegro e rua Yamada.

Cras Terra Firme - Endereço: Trav. Lomas Valentina. Nr 2585. Entre Almirante Barroso e João Paulo II.

CCU – Central do Cadastro Único - Endereço: Rodovia Augusto Montenegro. Nr 6955. Ao lado do Condomínio Cidade Jardim 2.