Prefeitura de Belém não tem previsão de flexibilizar o uso obrigatório de máscaras

Ainda não há previsão para a flexibilização do uso de máscaras na capital paraense. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Belém nesta terça-feira (8). Dessa forma, a obrigatoriedade quanto ao uso do acessório segue em vigência em todos os espaços na cidade. Enquete feita pelo jornal O Liberal hoje levantou a temática quanto à liberação ou não do item de proteção e todas as pessoas ouvidas foram unânimes no posicionamento quanto à necessidade de utilização das máscaras.

VEJA MAIS

O tema ainda gera muita polêmica e veio à tona após alguns estados começarem a flexibilizar a utilização das máscaras em lugares abertos e fechados. Na última segunda-feira (7), a prefeitura do Rio de Janeiro publicou, no Diário Oficial do município, o decreto assinado pelo prefeito Eduardo Paes (PSD) que libera totalmente o uso das máscaras em espaços abertos e em ambientes fechados.

Além do Rio de Janeiro, outras sete capitais começaram a flexibilizar o uso do acessório de proteção. São elas: São Luís (MA), Cuiabá (MT), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (POA), Florianopolis (RS), Brasília (DF), e Macapá (AP). A medida segue uma tendência mundial em regiões onde a pandemia está em estágio de desaceleração. No último mês, países como França, Itália e Espanha também anunciaram o relaxamento das regras de proteção ao ar livre.