Prefeitura de Belém modifica protocolos para realização de eventos, confira

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), atualizou o protocolo sanitário para realização de eventos artísticos de pequeno, médio e grande porte em Belém. O documento enumera uma série de práticas epidemiológicas, levando em consideração a chegada do fim do ano, quando aumenta o volume de festas e celebrações na cidade, e o período do carnaval. As medidas foram definidas em reuniões entre a Sesma e representantes do setor de entretenimento.

Mesmo com o cancelamento das festas oficiais de fim de ano e do carnaval na capital, ainda existe preocupação com os eventos privados, diz o secretário municipal de Saúde, Maurício Bezerra. “A Prefeitura de Belém tomou a importante medida de suspender o réveillon e o carnaval, mas vamos fiscalizar os eventos privados, junto ao Ministério Público do Estado. Estamos em diálogo com os promotores de eventos para que as recomendações da prefeitura sejam observadas. Vamos adotar todas as ações que pudermos para conter a possibilidade de uma nova onda da covid-19”, afirmou Maurício Bezerra.

Controle e limitações

Uma das principais medidas do protocolo atualizado é a exigência, durante a venda de ingressos, do cartão de vacinação com esquema vacinal completo da pessoa que estará no evento. Em caso de recusa, o ingresso não pode ser vendido.

As empresas deverão se comprometer a fazer, em suas redes sociais, sites e materiais impressos; campanhas de conscientização sobre vacinação e as medidas de distanciamento social, além da obrigatoriedade de uso de máscara. Estas campanhas também deverão estar nas comunicações oficiais do evento, incluindo cartazes (físicos e digitais) e ingressos, bem como no local do evento (credenciamento, entrada, locutores ou telão).

Além disso, a capacidade de público, neste momento, será correspondente a 50% da lotação total do local destinado ao evento. Esse percentual pode ser revisto de acordo com a situação epidemiológica da região metropolitana, atendendo aos critérios estabelecidos nas notas informativas ou técnicas da Sesma.

Para eventos com estimativa de público igual ou superior a 1,5 mil pessoas, deverá ser apresentado à Sesma o plano de ação específico com pelo menos sete dias de antecedência da data do evento. O planejamento deve conter informações completas do evento, incluindo a planta baixa do local com a distribuição das destinações dos espaços dentro da área e a oferta de serviços de alimentação, banheiro e espaços de convivência.

O plano de ação deve conter ainda a definição do fluxo de entrada, permanência e saída do público, para que garanta o cumprimento das regras de distanciamento social e de saúde pública. Deve informar também como será feita a verificação do cartão de vacinação do público e especificar a área destinada aos banheiros, que deve ser ampla e aberta. Cada banheiro deve ter uma equipe específica de limpeza, fornecendo álcool em gel aos usuários.

Proteção e sensibilização

As empresas também concordam em fornecer máscaras e demais mecanismos de proteção individual e coletiva para os funcionários, terceirizados e colaboradores, que também devem ter tomado as duas doses da vacina anticovid. Outra medida é garantir o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas nas filas para aquisição de ingressos e de acesso ao evento, bem como no balcão de credenciamento e outros pontos de possível aglomeração.

Pessoas com sintomas sugestivos de síndrome gripal não serão autorizadas a acessar o evento e devem ser instruídas a procurar atendimento médico. O local do evento deve ser sanitizado e arejado, se possível, estar com as janelas abertas. Em eventos com plateia em formato de auditório, os assentos devem estar com, no mínimo, um metro de distância entre si, ou com pelo menos um assento vago entre uma ocupação e outra na mesma fileira.

Os locais também devem ter sinalização reforçada com recomendação de cumprimentos e condições de higiene. As empresas também devem colocar, em local visível, sinal indicativo do número máximo de pessoas permitido para garantir o distanciamento social nos ambientes.

Ainda segundo o protocolo, após o evento, visando à campanha de conscientização da população, é importante fazer a divulgação em mídias sociais, compartilhando, na forma de fotos e vídeos, os comportamentos positivos das pessoas durante o evento, evidenciando os cartões de vacinação, o distanciamento social e o uso de máscaras. O público e a organização devem estar cientes de que podem ser contatados pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém.