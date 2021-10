Prefeitura de Belém mobiliza secretarias em grande lavagem do Ver-o-Peso

O complexo do Ver-o-Peso é a maior feira a céu aberto da América Latina, e para cuidar deste que faz parte do cartão postal da capital e é um patrimônio imaterial, a Prefeitura de Belém realizou, nesta sexta-feira (22), um ato cultural com a grande lavagem do Ver-o-Peso, abrangendo as áreas do Mercado de peixe até o estacionamento da Estação das docas. A ação que será mensal, é realizada pela parceria entre todas as secretarias municipais.

Apolônio Brasileiro, secretario municipal de economia (Secon) afirma que a ideia é fazer uma limpeza geral quinzenal. No entanto, uma vez por mês a limpeza contemplará feirantes e usuários.

"Hoje é a coroação de uma ação que vem se desenvolvendo há dois meses, quando a secretária de economia e a prefeitura de Belém começou o ordenamento da feira do Ver-o Peso, primeiramente com a calçada e depois setor por setor. Hoje se inicia o processo que é a lavagem geral, pois todo dia temos as lavagens normais. O objetivo é de 15 em 15 dias termos uma limpeza geral do ver o peso e uma vez por mês ser acompanhada de um ato cultural para envolver os feirantes, usuários, para um grande mutirão", comentou.

"O Ver-o-Peso é a integração da cidade. É uma ação da Secon que ordena a comercialização dos feirantes, da Sesan que faz a limpeza, da Fumbel que cuida da cultura. O Ver-o-Peso é patrimônio cultural, simbólico, comercial e por isso que todas as secretarias de Belém estão envolvidas nesta ação", finalizou Apolônio.

João Batista Marçal diretor do departamento de planejamento urbano da Secretaria municipal de urbanismo afirma que a questão da feira ser tombada pelo patrimônio histórico, requer ainda mais cuidado, devido a importância dessa manutenção regular. "Essa é uma ação que caracteriza principalmente essa integração e inter-relação entre as secretarias, no sentido de trazer benefícios para a cidade como um todo, e o Ver-o-Peso enquanto patrimônio histórico, um dos braços da secretaria tem suas ações voltadas aos prédios tombados", afirmou.

A secretária municipal de saneamento, Ivanize Gasparim explicou que a ação não é passageira e que a intenção é institucionalizar o cuidado. "A ideia é institucionalizar isso. Que justamente Belém seja cada vez mais bem cuidada. E o cuidado com o patrimônio histórico é o que gostaríamos de fazer com a Cidade, mas não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo, porque sabemos que a cidade estava descuidada. Essa é a primeira ação de todo mês a partir de agora", ressalta.

Michel pinho, historiador e presidente da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel) relembra que o Ver-O-Peso está ligado a cidade e aos sentimentos dos belenenses, por isso que a cultura e o ato em um dos cartões postais é importante. "Na verdade estamos falando de dois patrimônios. O material que é o Ver-o-Peso e que estamos cuidando cada vez mais, e o imaterial que cuida da nossa alma, da nossa identidade, que é carimbó. Então, não adianta cuidar do Ver-o-peso só de um lado, mas cuidar da nossa representatividade que é o carimbó", disse.