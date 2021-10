Com bençãos de erveiras, prefeitura faz lavagem no Ver-o-Peso nesta sexta (22)

A Prefeitura de Belém anunciou que fará uma grande lavagem da Feira do Ver-o-Peso nesta sexta-feira (22). A ação integrará funcionários da Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (Sesan) e da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), que organizará o trânsito.

O serviço iniciará às 12h e abrangerá as áreas do Mercado de Peixe, até o estacionamento ao lado da Estação das Docas - incluindo todos os espaços da maior feira a céu aberto da América Latina. A lavagem do Ver-o-Peso mobilizará dois carros-pipa, dois hidrojatos e uma equipe formada por 50 homens da Sesan.

Lavagem terá também participação das erveiras da feira (Igor Mota/O Liberal)

Erveiras darão banho-de-cheiro no Ver-o-Peso



A ação na feira do Ver-o-Peso faz parte do Programa Municipal Belém Cuidada, e a prefeitura diz que a lavagem "vai entrar para o calendário mensal da Secretaria Municipal de Saneamento".

A Prefeitura de Belém diz que as erveiras da feira vão abençoar as áreas a serem lavadas, com os banhos de cheiro e receitas de garrafadas - tradicionalmente vendidas para atrair prosperidade e boa sorte.

O vice-prefeito de Belém, Edilson Moura participará da lavagem, acompanhado da secretária de saneamento, Ivanise Gasparim.