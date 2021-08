Prefeitura de Belém intitula ‘cringe’ os jovens da Geração Z que escolhem a vacina para se imunizar

A Prefeitura de Belém trouxe à tona novamente a discussão sobre o que é ‘cringe’ - termo de origem inglesa que ganhou força na web no último mês-, para incentivar a maior adesão à vacina aos jovens da Geração Z, que são os nascidos nos anos 90 a 2010.

Em uma publicação feita nas redes sociais, nesta terça-feira (3), os responsáveis pela comunicação do município reuniram, em um post, todos os elementos listados como vergonhosos para os mais novos, como usar sapatilha, tomar café e pagar boletos.

Mas, o intuito da mensagem era chamar atenção da nova faixa etária da vacinação e conscientizá-los sobre o quão danoso é escolher a marca do imunizante. Sabe-se que o importante é haver a proteção independente da vacina que for oferecida.

“Por favor jovens da Geração Z, ficar escolhendo marca de vacina é muito cringe. Se chegou o seu momento de vacinar, escolha se proteger!”, diz a legenda da foto.

Entrando na brincadeira das postagens 'marcantes' e praticadas pelos Millennials - pessoas nascidas em meados dos anos 80-, o Governo do Estado tem feito publicações das chegadas dos novos lotes da vacina com bregas paraenses antigos, fazendo com que os seguidores se sintam nostalgicos. Veja: