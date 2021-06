Saiba o que é ‘cringe’, termo que vem ganhando força na web

“Cringe” é um termo de origem inglesa, que vem ganhando força nas redes sociais ao ser atribuído à geração “Millennials” ou “Geração Y” - aqueles nascidos na década de 1980 e 1990. Costumes como ser fã de Harry Potter e Friends, usar emojis, calças skinny e até mesmo tomar café são considerados “cringe”. Mas o que significa essa palavra?

De acordo com o conceito difundido na web, “cringe” são pessoas com comportamentos ditos “ultrapassados” ou “vergonhosos” pela “Geração Z”, os nascidos a partir de meados dos anos 90 e, principalmente, dos anos 2000. A gíria se refere a situações desconfortantes e constrangedoras vivenciadas por determinada pessoa.

Na Internet, a produção de conteúdo explicando o termo "cringe" e o conflito geracional tem aumentado cada vez mais, fazendo com que a palavra continue em alta. Tuítes contendo listas de atitudes consideradas "cringe", que ainda incluem, por exemplo, uso de termos como "litrão" e "boleto" e hashtags nas fotos, também são frequentes no uso do meme.

Confira:

Se você já usou um desses sim você é cringe pic.twitter.com/m3L50SGxkf — InfoPreta Tecnologia 👩🏿‍🔧 (@infopreta) June 22, 2021

🇧🇷 millenial, quantos pontos você faz na escala cringe da geração Z? 😂 source: @tchulim pic.twitter.com/EbMRk5PjkM — Greengo Dictionary (@greengodict) June 19, 2021

Descobri que sou cringe demais pic.twitter.com/NefwbGM6MU — мends 🦝 (@precolombismos) June 19, 2021

Se você comemorou a notícia que #AUsurpadora vai chegar no meu catálogo, você é cringe.



E ser cringe é 🔝, viu! 😂😜🤩😚✌️ pic.twitter.com/2qL3lqqvoB — globoplay 🌵 (@globoplay) June 22, 2021

"calça skinny é cringe" falou a adolescente que usa chapéu do seu Madruga e tie dye kkkkkkkkkkk — RT NO FIXADO - Duende Melodia (@fossadsmarianas) June 22, 2021

Se você teve coleção de papel de carta e/ou adesivos tu é cringe



(Acabei de achar a minha e eu to 🥲🥰) pic.twitter.com/qxELV1171X — Ana Hikari (@_anahikari) June 22, 2021

o negócio é a gente usar tanto a expressão "cringe" até os jovens pararem de usar por vergonha. pic.twitter.com/mF4lDx7lNK — Silvia Eine Grosse Konfusion (@silviabttgr) June 19, 2021

Meu pack de Millennium 30+ (a geração Z disse que tomar café da manhã é cringe)💁🏻‍♂️💁🏻‍♂️💁🏻‍♂️: pic.twitter.com/TP2GoEpsyJ — Rafa (@_rafaelbonfim_) June 19, 2021

vocês falando de num sei o que lá é cringe.



eu refletindo: pic.twitter.com/XTmogSzAmB — hyago está #Furiosa (@shutuphyago) June 22, 2021