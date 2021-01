Prefeitura de Belém garante que vai vacinar todos os profissionais dos Prontos Socorros Municipais

A Prefeitura de Belém garantiu que os cerca de oito mil profissionais de saúde dos Prontos Socorros Municipais Humberto Maradei Pereira (Guamá) e Mário Pinotti (Umarizal) e Hospital de Retaguarda Dom Vicente Zico serão contemplados nesta primeira fase de vacinação contra a covid-19, com as duas doses garantidas. A imunização na capital paraense iniciou na quarta-feira (20).

Na primeira fase, o município recebeu quase 20 mil doses da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan (SP) e pela farmacêutica chinesa Sinovac, para vacinar o público-alvo, constituído por profissionais de saúde, sendo todos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e 20% dois hospitais público e privado, e os idosos com mais de 80 anos que estão em abrigos.

“É um momento histórico, de muita expectativa, mas precisamos que todos tenham calma. O município está preparado para a execução da campanha com profissionais capacitados e insumos em quantidade adequada. Para esta fase, a Sesma já tem a lista nominal de todos os servidores que irão receber o imunizante. Já a cota de cada hospital público e particular será preenchida de acordo com critérios definidos pelos próprios estabelecimentos de saúde”, explica Maurício Bezerra, secretário municipal de saúde.