Primeira fase da vacinação em Belém vai até o começo de fevereiro

Nesta quarta-feira (20) começou oficialmente a Campanha de Vacinação contra a covid-19 em Belém, capital do Pará, que deslanchou a ação na última terça (18) com o total de 173.240 mil vacinas. Em princípio, a Secretaria de Saúde de Belém conta com o total de 39.676 mil vacinas.

Elas vão imunizar cerca de 30% dos profissionais de saúde, que atuam no atendimento direto aos portadores ou suspeitos da doença, e 172 idosos albergados, que vivem em asilos públicos municipais.

A abertura da campanha na cidade ocorreu pela manhã e foi marcada por um ato simbólico no Hospital de Retaguarda Dom Vicente Zico, no bairro do Marco, onde de 300 a 350 trabalhadores estão sendo vacinados.

A enfermeira Jucineide Rodrigues diz sentir-se honrada por ser uma das primeiras a ser vacinada no Hospital Dom Vicente Zico

“Me sinto honrada por ter sido convidada a me vacinar primeiro. É muito importante eu dar esse exemplo às pessoas de aceitar e receber a vacina. Sou muito feliz por estar nessa luta. Desejo que a vacina chegue para todos. Agradeço muito aos criadores da vacina e das autoridades que as garantiram chegar aqui”, emocionada, diz a enfermeira Jucineide Rodrigues, 54 anos. Ela trabalha há 19 anos na Sesma e foi uma das primeiras profissionais de saúde a ser vacinada no Dom Vicente Zico.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, e até agora, o hospital é o único que funciona como retaguarda sob a gestão municipal para casos graves do novo coronavírus na cidade.

Em paralelo à vacinação no Dom Vicente Zico, o titular da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Maurício Bezerra, afirma que outras Unidades de Saúde que atendem urgência e emergência também já imunizam os profissionais da saúde como os Hospitais de Pronto Socorro Municipal Humberto Maradei Pereira, no Guamá, e Mário Pinotti, no Umarizal.

Além das cinco Unidades de Pronto Atendimento (Upas) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). Bem como a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, no Umarizal.

A partir desta quinta (21), hospitais e serviços privados também serão atendidos

A partir desta quinta (21), a Sesma inicia a vacinação de 20% de todos os demais hospitais públicos e privados de Belém. Já a partir desta sexta (22), a Secretaria começa a vacinar 10% dos trabalhadores de outros serviços e clínicas especializadas.

Ainda segundo Bezerra, esse primeiro período de vacinação leva dez dias. Assim, até o dia 1º de fevereiro deste ano, esse público vai receber a primeira dose da vacina CoronaVac, do laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo.

Para a primeira etapa estão disponíveis pela Sesma 19.838 mil doses. Após 21 dias, mais 19.838 mil doses serão aplicadas neles, para garantir a imunização, que se completa somente após 14 dias do recebimento da segunda dose.

Expectativa da Prefeitura de Belém é ampliar a vacinação

As 173.240 mil doses da CoronaVac foram encaminhadas pelo governo federal, por meio do Ministério da Saúde, ao governo do estado, que as repassou aos municípios paraenses. Destas, 48.680 vacinas são destinadas exclusivamente à população indígena que vive em aldeias no Pará.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (Psol), também esteve na abertura oficial da Campanha de Vacinação. Ele ressalta que está na expectativa de que o governo federal resolva o impasse na relação que acontece com o governo da índia, no continente Asiático, para que esta encaminhe mais dois milhões de vacinas para o Brasil.

“Esperamos que o governo federal, por meio do Ministério de Relações Exteriores, resolva de forma respeitosa a relação com o governo da indiano, pois já era para o Brasil ter mais dois milhões de doses, que já deveriam estar no País, mas a aeronave voltou vazia. Então, a política e a ideologia não podem destruir vidas. Há quatro dias, o Pará receberia 320 mil doses chegando, mas vieram apenas 173,2 mil. Belém teria 48 mil doses, inicialmente, podendo imunizar 24 mil servidores nas duas doses”, lamenta o prefeito.

Em reunião virtual da Frente Nacional de Prefeitos, ainda segundo Edmilson Rodrigues, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, teria afirmado que cerca de 30 milhões de vacinas seriam garantidas em fevereiro deste ano.

“Ele falou para mim e para todos os prefeitos metropolitanos do Brasil. E esse é um sonho que todos temos e esperamos que essa promessa seja cumprida. Com isso, teríamos bastante pessoas imunizadas”.

Os recursos federais, ainda segundo ele, estão garantidos e são R$ 20 bilhões que o governo federal possui para a compra das vacinas. “Vamos fazer o possível como autoridade municipal para que o governo federal cumpra a sua tarefa que é apenas de comprar a vacina. Que o governo do estado continue cumprindo sua tarefa, que é trazer, com segurança, as vacinas”, enfatiza o prefeito de Belém.

Caso haja a chegada de mais vacinas, o secretário municipal de saúde afirma que a Sesma está preparada para vacinar toda a população de Belém – cerca de 1,6 milhão de habitantes. A cidade já soma 2.513 mortes e 62.199 pessoas infectadas pela covid-19. A taxa de letalidade é de 4.04%.

Como uso emergencial, além da Coronavac, do laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do Ministério da Saúde, autorizou, neste domingo (17), o uso da vacina de Oxford, AstraZeneca/Universidade de Oxford em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).